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РИА Новости

Эксперт оценил новый сервис Сбербанка по пополнению карт

11:42 10.09.2019 (обновлено: 13:37 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты и банкомат
Банковские карты и банкомат
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Банковские карты и банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сервис по пополнению карт Сбербанка с любых дебетовых карт других российских банков будет пользоваться спросом, однако комиссия в 1,2% помешает стать ему популярным, прокомментировал РИА Новости председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов.
Сбербанк ранее во вторник сообщил, что запустил в мобильном приложении функцию пополнения карт с любых дебетовых карт других российских банков, комиссия за перевод составит 1,2%, но не менее 30 рублей.
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"Спрос на услугу будет, но не уверен, что она станет особо популярным сервисом. Во-первых, комиссия в 1,2% является, скорее, "заградительной". Мне сложно представить, что кто-то будет переводить в Сбербанк свои деньги с такой комиссией. Для этого у банка должен быть привлекательный платежный пакет с большими бонусами", - говорит Достов.
Однако у Сбербанка, по мнению эксперта, пока таких предложений нет. "И здесь второй момент возникает - Сбербанк является "донором" денег, у него зарплаты, бюджет. И из него клиенты переводят деньги в другие банки с более привлекательными предложениями", - подчеркнул он.
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