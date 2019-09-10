Эксперт оценил новый сервис Сбербанка по пополнению карт

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сервис по пополнению карт Сбербанка с любых дебетовых карт других российских банков будет пользоваться спросом, однако комиссия в 1,2% помешает стать ему популярным, прокомментировал РИА Новости председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов.

Сбербанк ранее во вторник сообщил , что запустил в мобильном приложении функцию пополнения карт с любых дебетовых карт других российских банков, комиссия за перевод составит 1,2%, но не менее 30 рублей.

"Спрос на услугу будет, но не уверен, что она станет особо популярным сервисом. Во-первых, комиссия в 1,2% является, скорее, "заградительной". Мне сложно представить, что кто-то будет переводить в Сбербанк свои деньги с такой комиссией. Для этого у банка должен быть привлекательный платежный пакет с большими бонусами", - говорит Достов.