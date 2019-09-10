Сбербанк разрешил клиентам пополнять карты с карт других банков

"Теперь клиенты могут мгновенно переводить деньги с любых дебетовых карт российских банков на карты Сбербанка в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что комиссия за перевод составляет 1,2%, но не менее 30 рублей. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия не снимается.

"Мы понимаем, что наши клиенты могут пользоваться услугами и других банков. Наша задача — сделать их взаимодействие со Сбербанком максимально удобным и комфортным, чтобы у обычного пользователя не возникало сложностей при пополнении наших карт с карт других банков. Таким образом мы расширяем горизонт возможностей и мобильность наших клиентов", - прокомментировал директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Дмитрий Малых.