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РИА Новости

На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот

11:42 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбольные ворота
Футбольные ворота
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Футбольные ворота. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, ЧП произошло 9 сентября на территории бывшего стадиона "Химик" у одного из домов по улице Маяковского в Ивделе, когда подросток играл в футбол. В результате падения ворот 14-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, от которой через непродолжительное время скончался, уточнили в СУСК.
"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи допрашивают родственников и знакомых ребенка, а также устанавливают ответственных за состояние спортивного оборудования на территории бывшего стадиона.
По данным областной полиции, погибшим оказался ученик восьмого класса местной школы №2. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, во время игры с мячом ребенок стоял в воротах, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, затем стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате чего сооружение опрокинулось на него.
По факту ЧП проверку начала также областная прокуратура.
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19 июля, 13:49РИА Новости
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Следственный комитет РФСвердловская областьРоссияПроисшествия
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