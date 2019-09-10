Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов хотят снять хоррор о воскрешении мертвых

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российский кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов объявил о запуске международного хоррора "Воскрешение", который снимет Егор Баранов (трилогия "Гоголь"), сообщили РИА Новости в компании Bazelevs.
Продажи полнометражного фильма с английским названием Resurreted начались на кинофестивале в Торонто, который проходит с пятого по пятнадцатое сентября 2019 года.
Картина будет сделана в новаторском screenlife-формате, который придумал Бекмамбетов, и расскажет о недалеком будущем Ватикана, где нашли способ, чтобы возвращать мертвых к жизни.
Изначально я придумал идею этого мира, и сюжет был другой — он подразумевал сериальную структуру. Но когда я принес идею Тимуру Бекмамбетову, то он увидел в этом потенциал для полнометражной истории именно в формате screenlife. Мне было интересно поработать в нем, поэтому я с легкостью согласился, - рассказал режиссер Егор Баранов.
Как и в других screenlife-фильмах ("Профиль", "Поиск", "Убрать из друзей"), действие происходит полностью на экране компьютера главного героя - служителя виртуальной церкви Стэнли, чей сын погиб в автокатастрофе, и именно он станет первым, кого воскресят. Но воскресшие не поддаются контролю.
Продвигать screenlife-хоррор Тимура Бекмамбетова и Егора Баранова будет компания Pulsar Content.