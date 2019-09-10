Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов хотят снять хоррор о воскрешении мертвых

Изначально я придумал идею этого мира, и сюжет был другой — он подразумевал сериальную структуру. Но когда я принес идею Тимуру Бекмамбетову, то он увидел в этом потенциал для полнометражной истории именно в формате screenlife. Мне было интересно поработать в нем, поэтому я с легкостью согласился, - рассказал режиссер Егор Баранов.