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РИА Новости

Посольство в Софии проверяет информацию о задержании болгарина за "шпионаж"

11:29 10.09.2019
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике БолгарииПосольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Софии проверяет информацию о задержании гражданина Болгарии якобы за шпионаж в пользу России, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"На данный момент официальной информации в посольство не поступало. Со своей стороны будем проверять появившиеся в СМИ сведения и следить за развитием ситуации", - сказали в посольстве.
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что обеспокоен новостями из Болгарии о задержании активных сторонников дружественных отношений с Россией. Он отметил, что отлично знает многих из числа задержанных, с которыми они "сделали много вместе по общественной линии, в том числе и в первую очередь в рамках известного Ливадийского форума, который Совет Федерации ежегодно созывает в Крыму".
Косачев подчеркнул, что в Совете Федерации будут разбираться и защищать задержанных по всем линиям - дипломатической, общественно-политической "и, если будет уместно, юридической". Также, по его словам, будут требоваться оценки происходящего от международных правозащитников, пестующих тему "узников совести", и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза.
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