Посольство в Софии проверяет информацию о задержании болгарина за "шпионаж"

"На данный момент официальной информации в посольство не поступало. Со своей стороны будем проверять появившиеся в СМИ сведения и следить за развитием ситуации", - сказали в посольстве.

Косачев подчеркнул, что в Совете Федерации будут разбираться и защищать задержанных по всем линиям - дипломатической, общественно-политической "и, если будет уместно, юридической". Также, по его словам, будут требоваться оценки происходящего от международных правозащитников, пестующих тему "узников совести", и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза.