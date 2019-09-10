Косачев обеспокоен задержаниями в Болгарии сторонников дружбы с Россией

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев обеспокоен новостями из Болгарии о задержании активных сторонников дружественных отношений с Россией.

"Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в "шпионаже" в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией", - написал Косачев на своей странице в Facebook

Он отметил, что отлично знает многих из числа задержанных, с которыми они "сделали много вместе по общественной линии, в том числе и в первую очередь в рамках известного Ливадийского форума, который Совет Федерации ежегодно созывает в Крыму".

Косачев подчеркнул, что в Совете Федерации будут разбираться и защищать задержанных по всем линиям - дипломатической, общественно-политической "и, если будет уместно, юридической". Также, по его словам, будут требоваться оценки происходящего от международных правозащитников, пестующих тему "узников совести", и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза.