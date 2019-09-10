Беглов призвал чиновников не снижать темпы работы

"Жители нашего города нам доверили, поэтому надо, не раскачиваясь, выполнять те обязательства и нашу программу, которую мы с вами разработали. Поэтому сразу прошу каждого члена правительства проработать свои направления… Темп работы не снижаем, продолжаем так же работать", - сказал Беглов в ходе заседания городского правительства.

"Основные наши направления – это, конечно же, принятие бюджета-2020 и последующие годы, подготовка к зиме… Это окончание работ по благоустройству, подготовка к зиме, завершение программы "холодный чердак"… Также необходимо решить вопрос по проблеме обманутых дольщиков. Тарифную политику надо отслеживать", - отметил Беглов.

"Действительно, жители города приняли нашу программу. Я считаю, что нужно учесть программы других кандидатов в губернаторы Петербурга, взять из этих программ наиболее ясные и понятные моменты, проконсультироваться с ними по этому поводу, чтобы это уже нашло отражение в нашей общей программе. Ну и конечно, те предложения, которые в программах есть, необходимо проработать для включения в бюджет на 2020 год… Надо посмотреть, проанализировать. Ну и самое главное, мы получили более 400 тысяч предложений жителей нашего города, и надо их тоже учитывать", - добавил он.