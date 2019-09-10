Во ФСИН допустили использование свиней в работе

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правоохранители могут использовать свиней в работе, в США их применяют для поиска наркотиков, МВД РФ также проводит подобный эксперимент, рассказал во вторник в интервью РИА Новости начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.

Он указал, что из научных источников известно, что из числа млекопитающих исключительным обонянием обладают слоны и свиньи. "И те и другие поддаются дрессировке. Во Франции свинок, в частности, используют для поиска редких грибов - трюфелей, которые произрастают в земле на глубине до одного метра. В США поросят применяют для поиска наркотиков", - рассказал Макаров.

Он заметил, что согласно открытым источникам информации, аналогичную работу в качестве эксперимента "проводят наши коллеги из МВД России". "Посмотрим, каковы будут результаты, может, и мы будем перенимать их опыт", - заключил Макаров.

В конце июня кинологической службе уголовно-исполнительной системы России исполнилось 110 лет. Тогда сообщалось, что в рядах службы проходят службу свыше 9 тысяч сотрудников и более 10 тысяч собак. Отмечалось, что за прошедший год с использованием служебных собак учреждений УИС пресечено более 700 преступлений и случаев противоправных действий, обнаружены и изъяты свыше 4 тысяч запрещенных предметов, в том числе более 2000 телефонов, около 25,5 килограмма наркотиков.