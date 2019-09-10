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РИА Новости

Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента

11:01 10.09.2019 (обновлено: 11:03 10.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о процедуре импичмента главы государства.
Такое решение поддержали 337 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен пройти второе чтение. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента.
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"Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", - говорится в тексте законопроекта.
В документе отмечается, что основанием для инициирования импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии.
Парламент голосованием должен принять решение относительно инициирования импичмента и внесения его в повестку работы Рады. После этого парламент создает временную следственную комиссию, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи.
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"Кандидатуру специального прокурора в состав специальной временной следственной комиссии вносят инициаторы рассмотрения вопроса об импичменте", - отмечается в документе. Эта же норма касается и специальных следователей.
Временная следственная комиссия проводит расследование относительно госизмены или других преступлений, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения о проекте постановления Рады об обвинениях в адрес президента Украины.
Глава государства, согласно документу, имеет право на не более пяти защитников. Президент должен быть приглашен на заседание по рассмотрению выводов комиссии. Кроме этого, Рада может заслушать свидетелей и экспертов.
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Отмечается, что решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно конституционности процедуры и Верховный суд для получения выводов по обвинениям.
"В случае получения выводов Конституционного суда Украины и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная рада Украины тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента", - говорится в законопроекте. Постановление считается принятым, если набрало не менее трех четвертей голосов от конституционного состава Рады.
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Если Раде не удается принять постановление об импичменте, спикер парламента приносит извинения президенту от имени всего законодательного органа.
"Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах", - говорится в законе.
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