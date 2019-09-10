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РИА Новости

Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак

10:38 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина выгуливает собак на улице в Москве
Женщина выгуливает собак на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Женщина выгуливает собак на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Список потенциально опасных пород включает собак, которые не проходили селекцию и адаптацию на лояльное поведение к человеку, при этом единой статистики нападений на людей в России нет, рассказал во вторник в интервью РИА Новости начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, куда вошли представители 12 пород, а также все их метисы. С 1 января 2020 года выгул собак этих пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца.
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"Список пород в нем неоднократно менялся: то расширялся, то сокращался. Перечень включает в себя те породы собак и их метисов, которые не проходили селекцию и адаптацию на лояльное поведение к человеку, и подготовлен с учетом предложений Российской кинологической федерации и Общественной организации "Союз Кинологических Организаций России", - рассказал он.
При этом Макаров отметил, что детально проанализировать фактическую опасность той или иной породы собак достаточно трудно из-за отсутствия общероссийской статистики нападений на людей. "Во ФСИН России такая статистика также не ведется по причине мизерного количества случаев агрессивного поведения служебных собак в отношении сотрудников. На моей памяти за последние девять лет было три таких случая. На посты имели неосторожность зайти специалисты-кинологи, не работавшие с собаками, то есть являвшиеся для них чужаками", - объяснил Макаров.
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В конце июня кинологической службе уголовно-исполнительной системы России исполнилось 110 лет. Отмечалось, что за прошедший год с использованием служебных собак учреждений УИС пресечено более 700 преступлений и случаев противоправных действий, обнаружены и изъяты свыше 4 тысяч запрещенных предметов, в том числе более 2000 телефонов, около 25,5 килограмма наркотиков.
В июне говорилось, что при участии в операциях других силовых ведомств в 2018 году было изъято 194 единицы взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов, в результате применения служебных собак задержаны более 200 граждан, совершавших противоправные деяния. Также указывалось, что в прошлом году было отмечено 35 случаев оказания помощи кинологами органам МВД, ФСБ, МЧС России в раскрытии различного рода преступлений, розыске похищенного имущества и пропавших людей.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
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