Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Список потенциально опасных пород включает собак, которые не проходили селекцию и адаптацию на лояльное поведение к человеку, при этом единой статистики нападений на людей в России нет, рассказал во вторник в интервью РИА Новости начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, куда вошли представители 12 пород, а также все их метисы. С 1 января 2020 года выгул собак этих пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца.

"Список пород в нем неоднократно менялся: то расширялся, то сокращался. Перечень включает в себя те породы собак и их метисов, которые не проходили селекцию и адаптацию на лояльное поведение к человеку, и подготовлен с учетом предложений Российской кинологической федерации и Общественной организации "Союз Кинологических Организаций России", - рассказал он.

При этом Макаров отметил, что детально проанализировать фактическую опасность той или иной породы собак достаточно трудно из-за отсутствия общероссийской статистики нападений на людей. "Во ФСИН России такая статистика также не ведется по причине мизерного количества случаев агрессивного поведения служебных собак в отношении сотрудников. На моей памяти за последние девять лет было три таких случая. На посты имели неосторожность зайти специалисты-кинологи, не работавшие с собаками, то есть являвшиеся для них чужаками", - объяснил Макаров.

В конце июня кинологической службе уголовно-исполнительной системы России исполнилось 110 лет. Отмечалось, что за прошедший год с использованием служебных собак учреждений УИС пресечено более 700 преступлений и случаев противоправных действий, обнаружены и изъяты свыше 4 тысяч запрещенных предметов, в том числе более 2000 телефонов, около 25,5 килограмма наркотиков.