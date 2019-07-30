Власти утвердили список потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список потенциально опасных пород собак. Соответствующий Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В перечень вошли 12 пород:

— акбаш, акбаш, — американский бандог, американский бандог, — амбульдог, амбульдог, — бразильский бульдог, бразильский бульдог, — булли кутта, булли кутта, — бульдог алапахский чистокровный (отто), бульдог алапахский чистокровный (отто), — бэндог, бэндог, — волко-собачьи гибриды, волко-собачьи гибриды, — волкособ (гибрид волка), волкособ (гибрид волка), — гуль дог, гуль дог, — питбульмастиф, питбульмастиф, — северокавказская собака, северокавказская собака,

а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Список составлен с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций. С 1 января 2020 года выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.

Изначально в перечень потенциально опасных собак, который в марте разработало МВД, входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности его решили пересмотреть.

Реакция парламентариев

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что список составлен по итогам парламентских слушаний, в которых участвовали 300 экспертов: кинологи, ветеринары, зоозащитники и общественники.

"Очень мудрое Дмитрий Анатольевич принял решение, что подписал распоряжение именно о 12 породах, а не стал подписывать то, что предлагали некоторые другие ведомства, а именно 39, 69, 35", — сказал депутат РИА Новости.

Он отметил, что если бы был утвержден предложенный МВД список из 69 пород, то началось бы массовое избавление от питомцев, потому что в этот список входили и весьма распространенные породы, которые, к тому же, никакой опасности не представляют.

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал список исчерпывающим.

"Мы в Совете Федерации проводили совещание на эту тему с участием МВД, общественных организаций и остановились на списке из 12 пород", — сказал Майоров, отметив, что во время обсуждения предлагалось включить в список и 50, и 80 пород.

По мнению председателя конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса, принятое правительством решение можно только поддержать.

"Если согласиться с тем, что потенциально опасные породы собак вообще существуют, то нужно признать, что правительство приняло очень взвешенное и разумное решение", — сказал сенатор РИА Новости.

Мнение кинолога

Список потенциально опасных пород собак прокомментировал руководитель Омского центра служебного собаководства Юрий Белоусов. По его мнению, составлять подобные перечни некорректно, поскольку опасных пород собак не существует — есть только "опасные хозяева".

"Нужно оглянуться на опыт СССР или даже англичан, где человек при желании приобрести собаку предположительно опасной породы обязан проходить техминимум: получать согласие соседей, участкового полицейского, посещать определенные курсы. <…> Нужно привести нормы в правильное русло, и есть возможность это сделать, пока не ушло наше поколение кинологов", — сказал он изданию "Омск Здесь"

Белоусов добавил, что поведение животного полностью зависит от воспитания, и отметил, что сейчас кинологи зачастую не обладают необходимыми знаниями и опытом.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что правительство пошло навстречу кинологам, сократив список агрессивных пород, но владельцы других пород должны ответственно подходить к выгулу своих питомцев, чтобы список не расширялся.

Он подчеркнул, что всех собак следует выгуливать в наморднике или на поводке, особенно если владелец не уверен в поведении питомца.

"Если вы расслабитесь и спустите с поводка собаку, в которой вы не уверены, сегодняшним договоренностям может прийти конец. Не все наши четвероногие друзья безобидны для окружающих, что кривить душой", — сказал Голубев.

В таком случае правительство может вернуться к более строгим мерам и расширить список.

"Мы хотели, чтобы эти люди (владельцы пород, которых предлагалось внести в список. — Прим. ред.) не попали под ненужные "репрессии". Мы хотели, чтобы к ним в дом не врывалась непонятная "инспекция", а участковые не третировали бы их за каждый выход на улицу с "опасной" собакой", — отметил специалист.