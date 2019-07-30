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РИА Новости

Власти утвердили список потенциально опасных пород собак

Вчера, 13:38
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© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В перечень вошли 12 пород:
акбаш,
американский бандог,
амбульдог,
бразильский бульдог,
булли кутта,
бульдог алапахский чистокровный (отто),
бэндог,
волко-собачьи гибриды,
волкособ (гибрид волка),
гуль дог,
питбульмастиф,
северокавказская собака,
а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.
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Список составлен с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций. С 1 января 2020 года выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.
Изначально в перечень потенциально опасных собак, который в марте разработало МВД, входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности его решили пересмотреть.
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Реакция парламентариев

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что список составлен по итогам парламентских слушаний, в которых участвовали 300 экспертов: кинологи, ветеринары, зоозащитники и общественники.
"Очень мудрое Дмитрий Анатольевич принял решение, что подписал распоряжение именно о 12 породах, а не стал подписывать то, что предлагали некоторые другие ведомства, а именно 39, 69, 35", — сказал депутат РИА Новости.
Он отметил, что если бы был утвержден предложенный МВД список из 69 пород, то началось бы массовое избавление от питомцев, потому что в этот список входили и весьма распространенные породы, которые, к тому же, никакой опасности не представляют.
Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал список исчерпывающим.
"Мы в Совете Федерации проводили совещание на эту тему с участием МВД, общественных организаций и остановились на списке из 12 пород", — сказал Майоров, отметив, что во время обсуждения предлагалось включить в список и 50, и 80 пород.
По мнению председателя конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса, принятое правительством решение можно только поддержать.
"Если согласиться с тем, что потенциально опасные породы собак вообще существуют, то нужно признать, что правительство приняло очень взвешенное и разумное решение", — сказал сенатор РИА Новости.
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Мнение кинолога

Список потенциально опасных пород собак прокомментировал руководитель Омского центра служебного собаководства Юрий Белоусов. По его мнению, составлять подобные перечни некорректно, поскольку опасных пород собак не существует — есть только "опасные хозяева".
"Нужно оглянуться на опыт СССР или даже англичан, где человек при желании приобрести собаку предположительно опасной породы обязан проходить техминимум: получать согласие соседей, участкового полицейского, посещать определенные курсы. <…> Нужно привести нормы в правильное русло, и есть возможность это сделать, пока не ушло наше поколение кинологов", — сказал он изданию "Омск Здесь".
Белоусов добавил, что поведение животного полностью зависит от воспитания, и отметил, что сейчас кинологи зачастую не обладают необходимыми знаниями и опытом.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что правительство пошло навстречу кинологам, сократив список агрессивных пород, но владельцы других пород должны ответственно подходить к выгулу своих питомцев, чтобы список не расширялся.
Он подчеркнул, что всех собак следует выгуливать в наморднике или на поводке, особенно если владелец не уверен в поведении питомца.
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"Если вы расслабитесь и спустите с поводка собаку, в которой вы не уверены, сегодняшним договоренностям может прийти конец. Не все наши четвероногие друзья безобидны для окружающих, что кривить душой", — сказал Голубев.
В таком случае правительство может вернуться к более строгим мерам и расширить список.
"Мы хотели, чтобы эти люди (владельцы пород, которых предлагалось внести в список. — Прим. ред.) не попали под ненужные "репрессии". Мы хотели, чтобы к ним в дом не врывалась непонятная "инспекция", а участковые не третировали бы их за каждый выход на улицу с "опасной" собакой", — отметил специалист.
Он также призвал не использовать понятие "опасная порода собак", поскольку оно некорректно. "Не говорим же мы об "опасных нациях" или "опасных марках автомобилей", — подчеркнул Голубев.
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Дмитрий МедведевПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
В нашем небольшом городишке КАЖДЫЙ ГОД в основном ДЕТИ остаются покушенными собаками. В основном - домашними! Были случаи - насмерть. Но 12 ПОРОД - ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО! Опасных пород гораздо больше!
30 июля, 15:37
kk111b
1600303
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