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РИА Новости
Туризм

UNWTO: турпоток в мире за полгода вырос на четыре процента

11:03 10.09.2019 (обновлено: 11:04 10.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТуристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. В первой половине 2019 года международный туристический поток увеличился на 4%, показав замедление роста, сообщает Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
Согласно исследованию организации, "с января по июнь 2019 года количество международных туристических прибытий выросло на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года". По всему миру зафиксирован 671 миллион международных туристических прибытий, что почти на 30 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"В прошлые годы сектор показывал динамику в 6%", - отмечается на сайте UNWTO.
Активный рост турпотока продолжают демонстрировать страны Ближнего Востока (плюс 8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (6%). В Европе отмечено увеличение числа прибытий на 4%, в то время как в Африке – на 3%, в Америке – на 2%.
UNWTO отмечает, что после двух лет сильного восстановления в России в первом квартале 2019 года зафиксировано снижение расходов на зарубежные поездки на 4%.
"Движущими факторами развития международного туризма были сильная экономика, доступные авиаперелеты, расширение воздушного сообщения и упрощение визового режима. Однако более слабые экономические показатели - продолжительная неопределенность в отношении Brexit, торговая и технологическая напряженность и растущие геополитические проблемы начали сказываться на деловой и потребительской уверенности, что нашло отражение в более осторожных прогнозах развития турсектора", - считают эксперты UNWTO.
XXIII сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) с 9 по 13 сентября 2019 года проходит в Санкт-Петербурге.
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