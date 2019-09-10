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РИА Новости
Единый день голосования

Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области

10:31 10.09.2019 (обновлено: 10:49 10.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Андрей Чибис побеждает в выборах губернатора Мурманской области, набрав 60,07% голосов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии после обработки всех протоколов.
Задержка в подсчете была связана с ожиданием результатов голосования на цифровых избирательных участках в Москве.
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Вчера, 06:00РИА Новости
Биография Андрея Чибиса
Вместе с ним пост губернатора боролись Максим Белов из ЛДПР, Михаил Антропов (КПРФ), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Виталий Измайлов от "Гражданской платформы".
Ранее сообщалось, что явка на выборах составила 35,82%.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияАндрей ЧибисМурманская областьПолитика
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