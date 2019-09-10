Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области

МУРМАНСК, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Андрей Чибис побеждает в выборах губернатора Мурманской области, набрав 60,07% голосов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии после обработки всех протоколов.

Задержка в подсчете была связана с ожиданием результатов голосования на цифровых избирательных участках в Москве.

Вместе с ним пост губернатора боролись Максим Белов из ЛДПР, Михаил Антропов (КПРФ), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Виталий Измайлов от "Гражданской платформы".