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РИА Новости

"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными

10:25 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолоко
Молоко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молоко. Архивное фото
МОСКВА - 10 сен, РИА Новости. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") обратился в Минсельхоз РФ с просьбой вывести из-под действия технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" продукты с заменителями молочного жира более 50% в составе, говорится в письме ассоциации, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Союз выступает с инициативой включения понятия для данной группы в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021), а требования к наименованию установить в рамках технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022). При этом правила формирования наименования, требования по маркировке и правила обращения на рынке должны быть, по мнению "Союзмолоко", идентичны", - говорится в обращении, подписанном главой "Союзмолока" Артемом Беловым.
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В ассоциации отмечают, что категория продуктов с содержанием молочного жира в составе более 50% до сих пор не отрегулирована, а технология производства молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира едина, и установить его точное количество не представляется возможным из-за отсутствия методов контроля.
"С точки зрения обеспечения потребителем осознанного выбора продукции решающее значение имеют состав и фактическое наличие заменителя молочного жира", - говорится в письме.
Молоко и молокопродукты (включая мороженое, произведенное на их основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда) при реализации облагаются НДС по ставке 10%.
РИА Новости направило в Минсельхоз РФ запрос с просьбой прокомментировать обращение ассоциации.
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