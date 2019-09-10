"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными

МОСКВА - 10 сен, РИА Новости. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") обратился в Минсельхоз РФ с просьбой вывести из-под действия технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" продукты с заменителями молочного жира более 50% в составе, говорится в письме ассоциации, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Союз выступает с инициативой включения понятия для данной группы в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021), а требования к наименованию установить в рамках технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022). При этом правила формирования наименования, требования по маркировке и правила обращения на рынке должны быть, по мнению "Союзмолоко", идентичны", - говорится в обращении, подписанном главой "Союзмолока" Артемом Беловым.

В ассоциации отмечают, что категория продуктов с содержанием молочного жира в составе более 50% до сих пор не отрегулирована, а технология производства молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира едина, и установить его точное количество не представляется возможным из-за отсутствия методов контроля.

"С точки зрения обеспечения потребителем осознанного выбора продукции решающее значение имеют состав и фактическое наличие заменителя молочного жира", - говорится в письме.

Молоко и молокопродукты (включая мороженое, произведенное на их основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда) при реализации облагаются НДС по ставке 10%.