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РИА Новости

В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований

10:07 10.09.2019 (обновлено: 10:43 10.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская академия наук внесла в правительство проект новой программы фундаментальных исследований.

"Сейчас этот вопрос как раз обсуждается, каким образом это будет, так скажем, коррелироваться с нацпроектом "Наука", и мы сейчас ищем разные возможности наполнять этот проект различными ресурсами", — рассказал РИА Новости глава РАН Александр Сергеев.

По его словам, на фундаментальные исследования в стране тратится 0,15% ВВП, но этого мало.
"Мы подняли голос <...> в поддержку фундаментальной науки <...>. Мы говорим, почему у нас нет Нобелевской премии, почему мы не можем угнаться... Если мы так финансируем, то на что надеяться-то?" — добавил Сергеев.
Он отметил, что профессиональное сообщество выступает за увеличение трат на науку, так как "исследования являются заделом для всего остального".
Предложенная программа рассчитана на запуск в 2021 году.
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Александр СергеевРоссийская академия наукПравительство РФМоскваРоссияРИА Наука
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