В Академии наук Китая оценили стремление российских ученых к исследованиям

ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китайским ученым стоит перенять у российских коллег научный дух и жажду к исследованиям загадок природы, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук (КАН) Бай Чуньли.

"Я считаю, что наше сотрудничество с Российской академией наук и российским научно-техническим сообществом должно способствовать дальнейшему укреплению научно-технического сотрудничества и обменов в области фундаментальных исследований и разработок. В особенности, нам надо учиться у российских ученых этому научному духу и жажде к исследованию загадок природы", - сказал Бай Чуньли.

По мнению президента КАН, в данный момент нужно особо популяризовать именно это направление.

"Россия обладает очень, очень мощной базой в плане науки. У российских ученых накоплен огромный опыт в фундаментальных исследованиях, а их научный дух и научные идеи особенно достойны того, чтобы китайские ученые брали с них пример", - добавил Бай Чуньли.

Он также отметил, что после встречи с президентом РАН Александром Сергеевым в марте этого года в Санье сотрудничество между академиями двух стран заметно усилилось.

"Те направления в области научно-технического сотрудничества, которые мы наметили в Санье, мы также обсуждали в России. Мы надеемся продвинуть это сотрудничество. По некоторым проектам мы уже сделали очень хорошие первоначальные шаги", - подчеркнул Бай Чуньли.