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РИА Новости

В Академии наук Китая оценили стремление российских ученых к исследованиям

10:06 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли. Архивное фото
ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китайским ученым стоит перенять у российских коллег научный дух и жажду к исследованиям загадок природы, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук (КАН) Бай Чуньли.
"Я считаю, что наше сотрудничество с Российской академией наук и российским научно-техническим сообществом должно способствовать дальнейшему укреплению научно-технического сотрудничества и обменов в области фундаментальных исследований и разработок. В особенности, нам надо учиться у российских ученых этому научному духу и жажде к исследованию загадок природы", - сказал Бай Чуньли.
По мнению президента КАН, в данный момент нужно особо популяризовать именно это направление.
"Россия обладает очень, очень мощной базой в плане науки. У российских ученых накоплен огромный опыт в фундаментальных исследованиях, а их научный дух и научные идеи особенно достойны того, чтобы китайские ученые брали с них пример", - добавил Бай Чуньли.
Он также отметил, что после встречи с президентом РАН Александром Сергеевым в марте этого года в Санье сотрудничество между академиями двух стран заметно усилилось.
"Те направления в области научно-технического сотрудничества, которые мы наметили в Санье, мы также обсуждали в России. Мы надеемся продвинуть это сотрудничество. По некоторым проектам мы уже сделали очень хорошие первоначальные шаги", - подчеркнул Бай Чуньли.
Президент КАН в июле этого года находился с визитом в Россию, в ходе которого РАН и КАН подписали Дорожную карту сотрудничества. Как ранее говорил президент РАН Сергеев, после рассмотрения предложений академии правительства России и КНР выделят необходимое финансирование для этих научных программ.
Президент РАН Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли в Институте глубоководных исследований и инженерии КАН. Санья, 25 марта 2019
9 июня 2018, 16:55РИА Новости
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