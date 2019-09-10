Huawei назвала действия США против нее плохим сигналом для всего бизнеса

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости, Мария Князева. Действия США в отношении китайской Huawei - очень плохой сигнал для всего бизнес-сообщества, заявил в интервью РИА Новости главный представитель Huawei при институтах власти Евросоюза Абрахам Лью.

"На самом деле, я не знаю, что думает Google, как думают другие бизнес-лидеры США. Потому что если бы я был на их месте, я был бы обеспокоен сигналом, который был направлен внешним бизнес-партнерам поведением правительства США. Я бы подумал о том, что если в этот раз это был Huawei, то что будет в следующий раз, может ли это случиться с кем-то еще? Поскольку без каких-либо доказательств США могут просто атаковать вас", - сказал Лью.

Он добавил, что, "к примеру, автомобильный сектор может попасть под удар ввиду вопроса национальной безопасности".

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).

Отвечая на вопрос о том, являются ли такие действия США плохим примером для всего бизнеса, Лью сказал: "Очень плохим примером, очень плохим примером".