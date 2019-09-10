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РИА Новости

Huawei назвала действия США против нее плохим сигналом для всего бизнеса

09:54 10.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Стенд компании Huawei . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости, Мария Князева. Действия США в отношении китайской Huawei - очень плохой сигнал для всего бизнес-сообщества, заявил в интервью РИА Новости главный представитель Huawei при институтах власти Евросоюза Абрахам Лью.
"На самом деле, я не знаю, что думает Google, как думают другие бизнес-лидеры США. Потому что если бы я был на их месте, я был бы обеспокоен сигналом, который был направлен внешним бизнес-партнерам поведением правительства США. Я бы подумал о том, что если в этот раз это был Huawei, то что будет в следующий раз, может ли это случиться с кем-то еще? Поскольку без каких-либо доказательств США могут просто атаковать вас", - сказал Лью.
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Он добавил, что, "к примеру, автомобильный сектор может попасть под удар ввиду вопроса национальной безопасности".
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.
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Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).
Отвечая на вопрос о том, являются ли такие действия США плохим примером для всего бизнеса, Лью сказал: "Очень плохим примером, очень плохим примером".
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По его словам, Huawei – частная компания, и у нее есть система управления непрерывностью бизнеса, которую помогла внедрить американская компания IBM. "То есть мы по-прежнему можем выжить. А как насчет других компаний?" - задался вопросом представитель компании.
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