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РИА Новости

В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице

09:53 10.09.2019
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© AP Photo / Daniel RolandПожарный в Германии
Пожарный в Германии
© AP Photo / Daniel Roland
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
По данным издания, пожар вспыхнул в клинике Marien Hospital Duesseldorf в районе Пемпельфорт поздно вечером в понедельник, его причина пока неизвестна. Отмечается, что семь человек тяжело пострадали в результате инцидента, при этом четверо из них получили травмы, которые угрожают жизни.
Отмечается, что пожар был потушен за час, в тушении огня были задействованы в общей сложности 180 сотрудников пожарных служб.
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ГерманияДюссельдорфВ мире
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