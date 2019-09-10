В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице

По данным издания, пожар вспыхнул в клинике Marien Hospital Duesseldorf в районе Пемпельфорт поздно вечером в понедельник, его причина пока неизвестна. Отмечается, что семь человек тяжело пострадали в результате инцидента, при этом четверо из них получили травмы, которые угрожают жизни.