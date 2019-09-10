В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
По данным издания, пожар вспыхнул в клинике Marien Hospital Duesseldorf в районе Пемпельфорт поздно вечером в понедельник, его причина пока неизвестна. Отмечается, что семь человек тяжело пострадали в результате инцидента, при этом четверо из них получили травмы, которые угрожают жизни.
Feuer in Düsseldorfer Klinik: Patient stirbt bei Krankenhausbrand https://t.co/hyvPwEjFrC pic.twitter.com/UVAHOU7r3X— City Report - pnr24 (@CityReport) September 10, 2019
Отмечается, что пожар был потушен за час, в тушении огня были задействованы в общей сложности 180 сотрудников пожарных служб.