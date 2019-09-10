Денисова: новое освобождение заключенных может состояться до конца года

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова считает, что Киев и Москва могут до конца года провести второй этап освобождения осужденных и задержанных лиц.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа одновременного освобождения задержанных.

"Я так считаю, что может быть возвращение наших граждан", - сказала Денисова в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос, может ли быть в этом году следующий этап освобождения задержанных.

Она утверждает, что на территории РФ сейчас находятся 113 украинских заключенных. "Мы не останавливаемся, мы проводим переговоры. И лично президент, и руководитель рабочей группы Андрей Ермак проводят переговоры, чтобы вернуть всех", - добавила Денисова.