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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Денисова: новое освобождение заключенных может состояться до конца года

09:27 10.09.2019 (обновлено: 09:35 10.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова считает, что Киев и Москва могут до конца года провести второй этап освобождения осужденных и задержанных лиц.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа одновременного освобождения задержанных.
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"Я так считаю, что может быть возвращение наших граждан", - сказала Денисова в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос, может ли быть в этом году следующий этап освобождения задержанных.
Она утверждает, что на территории РФ сейчас находятся 113 украинских заключенных. "Мы не останавливаемся, мы проводим переговоры. И лично президент, и руководитель рабочей группы Андрей Ермак проводят переговоры, чтобы вернуть всех", - добавила Денисова.
При этом она отметила, что перспективы есть, но для этого нужна "тишина".
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийЛюдмила ДенисоваОлег СенцовВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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