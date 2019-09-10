В Кузбассе первоклассники получили ожоги, опрокинув термопот в столовой

КЕМЕРОВО, 10 сен - РИА Новости. Четверо первоклассников гимназии №24 города Междуреченск в Кузбассе получили ожоги, опрокинув на себя в школьной столовой чайник-термопот, один ребенок в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.

"Утром после первого урока, когда первоклассники пришли в столовую, они опрокинули на себя чайник-термопот. Четверо получили ожоги. Все пострадавшие, три девочки и мальчик, были доставлены в травматологическое отделение Междуреченской городской больницы", - рассказал Дужик.