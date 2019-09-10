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РИА Новости

В Кузбассе первоклассники получили ожоги, опрокинув термопот в столовой

08:27 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КЕМЕРОВО, 10 сен - РИА Новости. Четверо первоклассников гимназии №24 города Междуреченск в Кузбассе получили ожоги, опрокинув на себя в школьной столовой чайник-термопот, один ребенок в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.
"Утром после первого урока, когда первоклассники пришли в столовую, они опрокинули на себя чайник-термопот. Четверо получили ожоги. Все пострадавшие, три девочки и мальчик, были доставлены в травматологическое отделение Междуреченской городской больницы", - рассказал Дужик.
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Он отметил, что одна девочка отправлена на амбулаторное лечение. "Двоих детей с 10% ожогов конечностей госпитализировали в травматологическое отделение, ещё одна девочка с 15% ожогов руки, ноги и тела находится в реанимации. По оценке врачей, ее состояние стабильное, решается вопрос о переводе ребенка в ожоговый центр Новокузнецка", - заявил представитель Центра медицины катастроф по региону.
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МеждуреченскКемеровская областьПроисшествия
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