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РИА Новости

Исследование показало, где самые высокие зарплаты в сфере строительства

07:50 10.09.2019 (обновлено: 09:19 10.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкСтроительство нового здания в Москве
Строительство нового здания в Москве
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Самые высокие зарплаты в сфере строительства в Москве и Санкт-Петербурге предлагают работодатели на станциях метро "Чкаловская" и "Невский проспект", следует из результатов исследования "Авито Работа", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Аналитики компании выяснили, как различаются предложения по зарплатам в Москве и Санкт-Петербурге в зависимости от местоположения работодателя, и определили станции, на которых предлагаются самые высокие зарплаты в наиболее популярных и массовых сферах - автомобильный бизнес, продажи, транспорт и логистика, строительство, туризм и рестораны.
В Москве специалисты из автомобильного бизнеса могут получать до 96 тысяч рублей на станции метро "Ленинский проспект". В продажах выгоднее всего работать на "Новослободской": средняя зарплата там составляет около 98 тысяч рублей.
В сфере строительства лидируют предложения на "Чкаловской" со средней зарплатой более 113 тысяч рублей, а в области транспорта и логистики самые высокие зарплаты предлагаются на "Римской" (90 тысяч). В туристической и ресторанной отрасли области в топе рейтинга оказалась "Партизанская": здесь средняя зарплата составляет 64 тысячи рублей.
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В Санкт-Петербурге зарплаты по профессиональным областям распределились следующим образом: в автомобильном бизнесе больше всего соискатели смогут получать на "Политехнической" - до 83 тысяч рублей, в продажах выгоднее работать на станции "Обухово" - средняя зарплата там составляет около 50 тысяч.
В строительстве лидирует "Невский проспект" со средней зарплатой 92 тысячи рублей, а в сфере транспорта и логистики - "Фрунзенская" (71 тысяча). Метро "Рыбацкое" стало лидером в области туризма и ресторанного бизнеса - здесь предлагают зарплату в размере 43 тысяч.
Исследование проводилось со 2 по 5 сентября на основе всех вакансий, опубликованных на "Авито Работа" с 1 января по 31 августа 2019 года.
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