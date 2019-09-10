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РИА Новости

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

06:45 10.09.2019 (обновлено: 09:06 10.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования. По словам главы республики Сергея Аксенова, они соответствовали всем демократическим стандартам, были максимально открытыми, конкурентными и легитимными.
При этом посольство США на своей странице в Twitter заявило, что не признает результаты и подтверждает "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Аналогичное мнение высказали в Брюсселе.

"Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах. Мы готовы признать честность тех избирательных процессов, на которых сможем присутствовать", — прокомментировала РИА Новости Гридчина.

Также она подчеркнула, что готова поехать на выборы президента США в следующем году в составе крымской делегации.
"Присутствуя там лично, мы сможем оценить, насколько этот процесс демократичен и прозрачен, как об этом кричат на каждом шагу американские СМИ. И рассказать об увиденном там всему миру. Мы ничего не скрываем, приезжайте и убеждайтесь в этом", — заключила Гридчина.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
06:32Единый день голосования
В Крыму назвали заявление ЕС по выборам в регионе "тупиковым мышлением"
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