Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.

Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования. По словам главы республики Сергея Аксенова, они соответствовали всем демократическим стандартам, были максимально открытыми, конкурентными и легитимными.

При этом посольство США на своей странице в Twitter заявило, что не признает результаты и подтверждает "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Аналогичное мнение высказали в Брюсселе.

"Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах. Мы готовы признать честность тех избирательных процессов, на которых сможем присутствовать", — прокомментировала РИА Новости Гридчина.

Также она подчеркнула, что готова поехать на выборы президента США в следующем году в составе крымской делегации.