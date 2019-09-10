Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T05:17Z
https://ria.ru/20190910/1558510130.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155740/16/1557401670_0:30:800:480_1036x0_80_0_0_1d459fd31a63868ce50a7fe7605fbc79.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Лимаренко вступит в должность губернатора Сахалинской области 12 сентября

05:17 10.09.2019
627
© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портретГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портрет
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости. Победивший на досрочных выборах губернатора Сахалинской области временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Лимаренко официально вступит в должность 12 сентября, сообщили РИА Новости в правительстве области.
"Вступление в должность избранного губернатором Сахалинской области Валерия Лимаренко состоится 12 сентября. Начало инаугурации – в 14.00 (04.00 мск) в большом зале Дома правительства Сахалинской области", - рассказали в пресс-службе.
По предварительным результатам, временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко набрал наибольшее количество голосов избирателей на выборах главы региона – 56,15% голосов, представитель КПРФ Алексей Корниенко набрал 24,21%, у руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флеера – 7,64%, у Дмитрия Зенкина от "Коммунистов России" - 5,91% и у Дмитрия Кочергина, представляющего "Коммунистическую партию социальной справедливости" - 2,25%. Из 376 тысяч 777 избирателей Сахалина и Курил участие в выборах приняли 140 тысяч 787 человек. Явка составила 37,37%.
100001
Обсудить 0
Единый день голосованияВалерий ЛимаренкоЛДПРКПРФРоссияПолитика
Рекомендуем
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Певец Дима Билан
"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Лента
новостей
Певец Дима Билан
Билан извинился за нетрезвое поведение на концерте в Самаре
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Валерий Лимаренко победил на выборах губернатора Сахалинской области
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Генуэзская крепость в Судаке
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Посол Киргизии поздравил Лимаренко с победой на выборах главы Сахалина
Кадр из фильма Золотой ребенок и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт
Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03UNWTO: турпоток в мире за полгода вырос на четыре процента
11:03Во ФСИН допустили использование свиней в работе
11:02В Москве косметолога обвинили в смерти клиентки
11:01Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
11:00В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
Лента новостейМолния