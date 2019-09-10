Лимаренко вступит в должность губернатора Сахалинской области 12 сентября

"Вступление в должность избранного губернатором Сахалинской области Валерия Лимаренко состоится 12 сентября. Начало инаугурации – в 14.00 (04.00 мск) в большом зале Дома правительства Сахалинской области", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным результатам, временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко набрал наибольшее количество голосов избирателей на выборах главы региона – 56,15% голосов, представитель КПРФ Алексей Корниенко набрал 24,21%, у руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флеера – 7,64%, у Дмитрия Зенкина от "Коммунистов России" - 5,91% и у Дмитрия Кочергина, представляющего "Коммунистическую партию социальной справедливости" - 2,25%. Из 376 тысяч 777 избирателей Сахалина и Курил участие в выборах приняли 140 тысяч 787 человек. Явка составила 37,37%.