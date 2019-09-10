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РИА Новости

Трамп вновь похвастался своей прической

04:31 10.09.2019 (обновлено: 09:35 10.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь похвастался своей прической, заявив, что волосы у него лучше, чем у большинства его друзей.
Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, Трамп заявил, что был готов провести митинг на открытом стадионе, а не в крытом помещении, чтобы вместить всех сторонников. По утверждению Трампа, он был даже готов намочить свою знаменитую прическу.
"Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы", - заявил президент США.
"Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного!" - добавил Трамп.
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2 августа, 06:17РИА Новости
Пользователей соцсетей рассмешил жук в волосах Трампа во время выступления
Прическа Трампа не раз становилась поводом для обсуждений в соцсетях. Так, в 2012 году певица Шер усомнилась в том, что у Трампа натуральные волосы, о чем сообщила в Twitter. Трамп, бывший тогда простым бизнесменом, ответил на это, заявив, что, в отличие от Шер, у него все натуральное. В итоге певица демонстративно отказалась от покупок в сети Macy"s, совладельцем которой является Трамп.
Также перед инаугурацией Трамп заявлял, что не расстроен по поводу ожидающихся осадков в этот день, так как дождь может доказать всем, что он не носит парик.
Журналисты спекулировали, что прическа Трампа - результат пересадки волос, а также стайлинга с помощью сильного лака для волос. Предполагается, что специально отращенные волосы зачесывают таким образом, чтобы скрыть плешь на затылке.
Вызывает споры и цвет волос Трампа, который при разном освещении варьируется от соломенно-желтого до оранжевого. По утверждению журналиста Майкла Вулффа, цвет достигается с помощью геля, который темнеет тем больше, чем дольше остается на волосах. Нетерпеливость Трампа приводит к оттенку "оранжевый блондин", утверждает Вуллф.
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