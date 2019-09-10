Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019

Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь похвастался своей прической, заявив, что волосы у него лучше, чем у большинства его друзей.

Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, Трамп заявил, что был готов провести митинг на открытом стадионе, а не в крытом помещении, чтобы вместить всех сторонников. По утверждению Трампа, он был даже готов намочить свою знаменитую прическу.

"Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы", - заявил президент США.

"Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного!" - добавил Трамп.

Прическа Трампа не раз становилась поводом для обсуждений в соцсетях. Так, в 2012 году певица Шер усомнилась в том, что у Трампа натуральные волосы, о чем сообщила в Twitter . Трамп, бывший тогда простым бизнесменом, ответил на это, заявив, что, в отличие от Шер, у него все натуральное. В итоге певица демонстративно отказалась от покупок в сети Macy"s, совладельцем которой является Трамп.

Также перед инаугурацией Трамп заявлял, что не расстроен по поводу ожидающихся осадков в этот день, так как дождь может доказать всем, что он не носит парик.

Журналисты спекулировали, что прическа Трампа - результат пересадки волос, а также стайлинга с помощью сильного лака для волос. Предполагается, что специально отращенные волосы зачесывают таким образом, чтобы скрыть плешь на затылке.