Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T04:07Z
https://ria.ru/20190910/1558509872.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/32447/30/324473059_0:394:1358:1158_1036x0_80_0_0_7b2df2c949b1f79659ac1135dafa1d99.jpg
РИА Новости

Кризис с Brexit "смазал" церемонию завершения сессии британского парламента

04:06 10.09.2019 (обновлено: 04:07 10.09.2019)
455
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВестминстерский дворец - здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер, где проходят заседания Британского парламента
Вестминстерский дворец - здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер, где проходят заседания Британского парламента
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Мария Табак. Политический кризис вокруг Brexit нарушил ход старинной церемонии пророгации (завершения сессии) в британском парламенте: при появлении герольдмейстера ("пристава черного жезла"), исполняющего роль посланника королевы, половина парламентариев отказалась явиться в палату лордов.
Работа парламента Великобритании будет приостановлена с нынешней ночи и возобновится 14 октября. О своем решении обратиться к королеве с просьбой о приостановке работы парламента премьер Борис Джонсон объявил 28 августа. Он объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги увидели в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения.
Во время церемонии пророгации, начавшейся в 01.10 (03.10 мск), герольдмейстер Сара Кларк (первая женщина на этом посту, ранее она была директором Уимблдонского теннисного турнира и главой Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета) отправилась в палату общин с тем, чтобы от лица монарха пригласить депутатов отправиться вместе с ней в палату лордов для ознакомления с распоряжением королевы о пророгации парламента. Сама королева на церемонии в соответствии с традицией не присутствовала.
После того, как "пристав черного жезла" обратилась к спикеру нижней палаты Джону Беркоу, все пошло не по сценарию.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
02:37РИА Новости
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
"Эта пророгация – не обычная и не стандартная. Я сыграю свою роль в этой церемонии, но я прекрасно пойму тех коллег, которые предпочтут остаться здесь", - сказал Беркоу, после чего последовал за герольдмейстером.
Вслед за спикером в палату лордов отправились депутаты-консерваторы. Им вслед раздавались крики "Позор!"
Оппозиция – лейбористы, представители Шотландской национальной партии и либдемы – остались на своих местах. Консерваторы, в свою очередь, не стали возвращаться в палату общин, чтобы избежать рукопожатий с оппозицией. Представители оппозиции выстроились в очередь, чтобы пожать руку спикеру, возвращение которого встретили аплодисментами.
Вестминстерский дворец
4 сентября, 00:23РИА Новости
Британские депутаты поменяли повестку парламента для переноса срока Brexit
350000
Обсудить 0
BrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз о продлении Brexit
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Акция протеста в Гонконге
Власти Гонконга назвали любое иностранное вмешательство неприемлемым
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Трамп вновь похвастался своей прической
Лента
новостей
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России
Запуск ракет в КНДР
Дальность полета выпущенных КНДР снарядов составила 330 км
Робота Skybot F-850 Федор
Американский эксперт оценил значение робота "Федор" для освоения космоса
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Неделя моды в Лондоне
Водка из Чернобыля набирает популярность среди посетителей лондонских баров
Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время дачи показаний по делу SNC-LAVALIN в Оттаве
Канаде объясняют выгоды коррупции
Кадр из фильма Золотой ребенок и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт
Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя
Испанский политик Мигель Крус Родригес
В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
Пожарный в Германии
В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Моряки успели спасти северокорейского рыбака, дрейфовавшего на пенопласте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
Лента новостейМолния