Кризис с Brexit "смазал" церемонию завершения сессии британского парламента

ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Мария Табак. Политический кризис вокруг Brexit нарушил ход старинной церемонии пророгации (завершения сессии) в британском парламенте: при появлении герольдмейстера ("пристава черного жезла"), исполняющего роль посланника королевы, половина парламентариев отказалась явиться в палату лордов.

Работа парламента Великобритании будет приостановлена с нынешней ночи и возобновится 14 октября. О своем решении обратиться к королеве с просьбой о приостановке работы парламента премьер Борис Джонсон объявил 28 августа. Он объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги увидели в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения.

Во время церемонии пророгации, начавшейся в 01.10 (03.10 мск), герольдмейстер Сара Кларк (первая женщина на этом посту, ранее она была директором Уимблдонского теннисного турнира и главой Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета) отправилась в палату общин с тем, чтобы от лица монарха пригласить депутатов отправиться вместе с ней в палату лордов для ознакомления с распоряжением королевы о пророгации парламента. Сама королева на церемонии в соответствии с традицией не присутствовала.

После того, как "пристав черного жезла" обратилась к спикеру нижней палаты Джону Беркоу, все пошло не по сценарию.

"Эта пророгация – не обычная и не стандартная. Я сыграю свою роль в этой церемонии, но я прекрасно пойму тех коллег, которые предпочтут остаться здесь", - сказал Беркоу, после чего последовал за герольдмейстером.

Вслед за спикером в палату лордов отправились депутаты-консерваторы. Им вслед раздавались крики "Позор!"