Ученые заявили, что обнаружили механизм, обезвреживающий вирус СПИД

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Команда российских, швейцарских, британских, американских и финских ученых обнаружила механизм, который обезвреживает молекулу вируса СПИД, сообщил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).
"Открытие этого механизма позволило открыть новые классы гетероциклических полисераазотистых соединений в качестве противовирусных препаратов, а также возможность применения этих препаратов для различных вирусных заболеваний, с похожим типом действия... Важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и др.)", - говорится в релизе.
Как поясняет один из ученых, принимавших участие в исследовании, доктор химических наук, профессор ЮУрГУ Олег Ракитин, слова которого приводятся в сообщении, действие открытого механизма заключается в том, что исследуемое противовирусное органическое соединение, попадая в организм, способствует "изъятию" атома цинка из молекулы вируса, что приводит к дезактивации вируса.
В релизе отмечается, что подобное действие противовирусного препарата обнаружено впервые. Кроме того, в процессе исследований были найдены препараты, которые имеют высокую антивирусную активность и не "отравляют" обычные клетки организма.
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"С самого начала наиболее перспективным направлением исследования нам казалось изучение противораковой активности данного класса соединений, однако неожиданно выяснилось, что такого рода соединения могут обладать также высокой и селективной активностью против вируса иммунодефицита кошек, который является ближайшим аналогом вируса иммунодефицита человека", - приводятся в релизе слова Ракитина.
Как полагают ученые, исследование действия синтезированных ранее соединений будет продолжено для лечения других заболеваний со схожим механизмом действия.
Работа была проведена учеными Южно-Уральского государственного университета и института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской Академии наук (ИОХ РАН) в коллаборации с коллегами из университета Цюриха (Швейцария), университетского колледжа Лондона (Великобритания), университета Северной Каролины (США) и университета Восточной Финляндии (Финляндия).