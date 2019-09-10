Ученые заявили, что обнаружили механизм, обезвреживающий вирус СПИД

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Команда российских, швейцарских, британских, американских и финских ученых обнаружила механизм, который обезвреживает молекулу вируса СПИД, сообщил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).

"Открытие этого механизма позволило открыть новые классы гетероциклических полисераазотистых соединений в качестве противовирусных препаратов, а также возможность применения этих препаратов для различных вирусных заболеваний, с похожим типом действия... Важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и др.)", - говорится в релизе.

Как поясняет один из ученых, принимавших участие в исследовании, доктор химических наук, профессор ЮУрГУ Олег Ракитин, слова которого приводятся в сообщении, действие открытого механизма заключается в том, что исследуемое противовирусное органическое соединение, попадая в организм, способствует "изъятию" атома цинка из молекулы вируса, что приводит к дезактивации вируса.

В релизе отмечается, что подобное действие противовирусного препарата обнаружено впервые. Кроме того, в процессе исследований были найдены препараты, которые имеют высокую антивирусную активность и не "отравляют" обычные клетки организма.

"С самого начала наиболее перспективным направлением исследования нам казалось изучение противораковой активности данного класса соединений, однако неожиданно выяснилось, что такого рода соединения могут обладать также высокой и селективной активностью против вируса иммунодефицита кошек, который является ближайшим аналогом вируса иммунодефицита человека", - приводятся в релизе слова Ракитина.

Как полагают ученые, исследование действия синтезированных ранее соединений будет продолжено для лечения других заболеваний со схожим механизмом действия.