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РИА Новости

Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз о продлении Brexit

03:15 10.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать все для достижения соглашения с ЕС и в очередной раз заявил, что его правительство просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок не будет.
"Я поеду на саммит (Европейского совета) 17 октября, и буду делать все, чтобы достичь соглашения во имя национальных интересов … Но это правительство не будет продлевать Brexit", - заявил Джонсон, потерпевший во вторник очередное поражение от коллег по парламенту. Предложение премьера о проведении досрочных выборов поддержали 293 парламентария, тогда как для принятия необходимо было 434 голоса.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Джонсон дважды внес предложение о проведении досрочных выборов, и оба раза парламент его отклонял.
Сегодняшнее голосование ознаменовало собой окончание работы парламента перед инициированным Джонсоном перерывом. У депутатов было всего несколько дней на то, чтобы попытаться не допустить выхода Британии из ЕС без соглашения 31 октября. В результате депутаты распорядились временем максимально эффективно: за несколько дней они провели законопроект, обязывающий премьера просить Евросоюз о трехмесячном продлении срока Brexit, если 19 октября не будет нового соглашения об условиях выхода страны.
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"Я ранее призвал палату общин доверять народу, но оппозиция снова думает, что все знает лучше. Они хотят, чтобы британский премьер-министр пошел на жизненно важные переговоры, не имея власти уйти с них. Они вновь хотят продлить Brexit, не обращая внимания на тех, кто голосовал за него – и отдавать Брюсселю дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов в неделю без всякого смысла", - сказал Джонсон, комментируя решение коллег.
Джонсон, однако, настаивает, что просить о продлении не будет. Каким образом он собирается обходить закон, пока неясно.
В 00.55 (02.55 мск) спикер парламента Джон Беркоу объявил, что работа парламента приостанавливается до 14 октября. В час ночи (03.00 мск) в зал заседаний начали прибывать члены палаты лордов на официальную церемонию пророгации (прекращения парламентской сессии).
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