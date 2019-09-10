Ученый рассказал об особенностях снижения парниковых выбросов в России

БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Россия в состоянии снижать выбросы парниковых газов без больших затрат, получая при этом немалые экономические выгоды, заявила РИА Новости в Бангкоке директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, член-корреспондент РАН, доктор биологии Анна Романовская.

Российский ученый приняла участие в Климатической неделе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - серии международных встреч, пленарных заседаний и круглых столов, организованных Экономической и Социальной комиссией ООН по АТР (ЭСКАТО) в своей штаб-квартире, расположенной в столице Таиланда.

"У России есть в запасе набор мер по снижению выбросов парниковых газов, мер достаточно дешевых и дающих хороший результат, и этот набор велик, в отличие, скажем, от наиболее развитых стран", - считает глава российского Института глобального климата и экологии.

"У наиболее развитых государств набор дешевых мер уже ограничен, и дальнейшее снижение каждой тонны углекислого газа будет требовать все больших и больших финансовых вложений. Поэтому для них выгодно вкладываться в программы и проекты в сфере снижения антропогенных выбросов в развивающихся странах, где за те же деньги можно снизить не одну тонну СО2, а сто тонн", - рассказала она.

"По оценкам, которые мы делали – например, по оценкам потенциала сельского хозяйства и землепользования с точки зрения снижения выбросов СО2, а меры, которые используются в этой сфере для снижения выбросов, у всех на слуху – это сохранение плодородия почв, сохранение и увеличение гумуса – все это эквивалентно накоплению углерода в почве, то есть его выводу из атмосферы – и получается, что эти меры дают и обеспечение продовольственной безопасности страны, и адаптацию почв к изменению климата, и сокращение выбросов парниковых газов одновременно", - рассказала глава Института глобального климата.

Широкие возможности для уменьшения выбросов углекислоты есть и в лесном хозяйстве, добавила она. "Если мы начнем более активно тушить лесные пожары, это будет совсем немалое уменьшение выбросов. Ведь пожары одного этого года создали выбросов столько, сколько их было поглощено за тот же год во всех странах Евросоюза вместе взятых, то есть объем возможностей для снижения выбросов здесь колоссальный, и опять немалые сопутствующие выгоды: люди не задыхаются от дыма и токсичных выбросов, а это здоровье населения; сохранение экосистем и природного разнообразия, сокращение болезней лесных систем, да и, в конце концов, даже спасение от уничтожения огромного количества товарной древесины", - сказала Романовская.

"А если эти меры совместить с теми же программами энергоэффективности, которые у нас уже проводятся, то, по нашим предварительным оценкам, можно снизить эмиссии парниковых газов на две трети от нынешнего уровня, и сделать это достаточно дешево. У России потенциал для малозатратного снижения выбросов огромный", - уверена Романовская.