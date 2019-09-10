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РИА Новости

Россия отложила запуск спутника с мышами и мухами

03:09 10.09.2019
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© Фото : ИМБП РАНРаботы в рамках программы "БИОН-М"
Работы в рамках программы БИОН-М
© Фото : ИМБП РАН
Работы в рамках программы "БИОН-М"
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Старт российского биологического спутника "Бион-М" номер 2 перенесен с 2022-го на 2023 год, следует из документа "Роскосмоса", размещенного на сайте госзакупок.
В декабре 2018 года заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев сообщил журналистам, что запуск "Биона-М" номер 2, скорее всего, отложат с 2022-го на 2023 год.
В документе отмечается, что срок окончания проведения летных испытаний и выполнения программы научных исследований на спутнике "Бион-М" номер 2 изменен с 31 октября 2022 года на 31 октября 2023 года.
Как уточнил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, запуск "Биона-М" номер 2 намечается в апреле 2023 года с длительностью полета около месяца.
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29 декабря 2018, 09:38РИА Новости
Спутник "Бион-М2" с мышами могут отправить в космос на год позже
Ранее сообщалось, что спутник "Бион-М" номер 2 будет выведен на околоземную орбиту высотой 800 километров для исследования влияния условий космической среды на биологические организмы. В частности, на спутнике полетят 75 мышей, мухи, растения и микроорганизмы. В проекте планируется участие ученых из Франции, США и Германии.
В апреле 2013 года на орбиту был выведен спутник "Бион-М" номер 1, полет которого продолжался месяц. Часть животных на его борту погибла из-за отказа оборудования.
В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян.
Макет космического аппарата серии Бион-М
18 декабря 2018, 12:36РИА Новости
Американские ученые поучаствуют в экспериментах на спутнике "Бион-М2"
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