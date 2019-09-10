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РИА Новости

Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах

02:37 10.09.2019 (обновлено: 09:48 10.09.2019)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах. Предыдущее отклонили на прошлой неделе.
Изначально глава правительства был против досрочных выборов. Однако он поменял точку зрения после того, как парламентарии, вопреки его призывам, решили экстренно рассмотреть законопроект, направленный на предотвращение выхода 31 октября из ЕС без соглашения.
Тогда Джонсон пообещал сделать все для заключения сделки с Брюсселем и в очередной раз заявил, что его правительство не будет просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок.
В свою очередь, представители оппозиции сказали, что будут обсуждать выборы, напротив, только после того, как Джонсон договорится о переносе Brexit и об условиях соглашения о выходе.
Вестминстерский дворец - здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер, где проходят заседания Британского парламента
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Ситуация зашла в тупик: парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и не видит возможности для Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать условия сделки.
Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без него. При этом сейчас парламент уходит на перерыв до 14 октября.
Семнадцатого-восемнадцатого октября пройдет заседание Европейского совета, который станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до установленного дедлайна.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВ мире
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