Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов США судна

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Спасатели извлекли живым последнего члена экипажа из трюма перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, сообщила во вторник Береговая охрана.
"Береговая охрана и отряды спасателей успешно извлекли последнего члена экипажа Golden Ray … Теперь работа будет направлено только на защиту окружающей среды, перемещение судна и восстановление движения", - сказано в Twitter ведомства.
Грузовое судно Golden Ray в воскресенье перевернулось на бок и загорелось. На борту находились 24 человека. Двадцать были эвакуированы, оставшихся заблокированными в трюме четырех человек достали в течение понедельника.