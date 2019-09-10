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РИА Новости

Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов США судна

01:38 10.09.2019
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© Фото : USCG Los AngelesСудно береговой охраны США
Судно береговой охраны США
© Фото : USCG Los Angeles
Судно береговой охраны США
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Спасатели извлекли живым последнего члена экипажа из трюма перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, сообщила во вторник Береговая охрана.
"Береговая охрана и отряды спасателей успешно извлекли последнего члена экипажа Golden Ray … Теперь работа будет направлено только на защиту окружающей среды, перемещение судна и восстановление движения", - сказано в Twitter ведомства.
Грузовое судно Golden Ray в воскресенье перевернулось на бок и загорелось. На борту находились 24 человека. Двадцать были эвакуированы, оставшихся заблокированными в трюме четырех человек достали в течение понедельника.
Корабль береговой охраны США
Вчера, 19:44РИА Новости
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
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