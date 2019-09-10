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РИА Новости

Трамп отменил поездку в зону, пострадавшую от урагана "Дориан"

01:24 10.09.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в последний момент отменил поездку в районы штата Северной Каролины, пострадавшие на прошлой неделе от урагана "Дориан", сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
По его словам, Трамп не сможет объехать пострадавшие районы на автомобильном кортеже или на вертолете, как это планировалось изначально. Представитель Белого дома не назвал причину изменения планов Трампа. В пострадавшем от урагана городе Хейвлок, который Трамп планировал посетить вместе с губернатором штата Роем Купером, в настоящее время идут ливни с грозами.
Сам Трамп позднее заявил журналистам, что погода была нелетная.
"Мы хотели полететь на остров Эмералд в Северной Каролине, на который (ураган) обрушился очень жестко... Думаю, что полетные условия были очень опасными. Я сказал: "Давайте все равно полетим", но они сказали: "Сэр, лучше не будем", - пояснил Трамп.
Президент США Дональд Трамп держит диаграмму, показывающую первоначальный прогнозируемый след урагана Дориан
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Позднее президент США выложил в Twitter фотографию, на которой видна молния, ударившая сразу за "бортом номер один", когда лайнер был припаркован на военно-морской базе в Черри-Пойнт в Северной Каролине.
Позднее в понедельник Трамп выступит в Северной Каролине на запланированном митинге своих сторонников.
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Ураган "Дориан"Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
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