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РИА Новости

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права

00:43 10.09.2019 (обновлено: 00:44 10.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Открытие рынка земли на Украине приведет к возобновлению крепостного права на территории страны, заявила бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne.
"Я боюсь решения власти, что она будет продавать украинскую землю. Потому, что я еще не определилась, насколько радикально я буду действовать, защищая украинскую землю от своих и чужих врагов", — сказала она.
Надежда Савченко
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По мнению экс-депутата, сначала нужно узнать, сколько свободной земли осталось на территории Украины.
"Вы понимаете, откройте государственный кадастр, и посмотрите, сколько украинской земли остается свободной. Посмотрите, что свободной земли практически нет", — заявила Савченко.
Владимир Зеленский поручил до октября внести в Раду законопроект о рынке земель сельскохозназначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до декабря 2019 года.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва консенсус по этому вопросу достигнут не был — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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Ситуация на УкраинеНадежда СавченкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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