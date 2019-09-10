Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Открытие рынка земли на Украине приведет к возобновлению крепостного права на территории страны, заявила бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале Открытие рынка земли на Украине приведет к возобновлению крепостного права на территории страны, заявила бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne

"Я боюсь решения власти, что она будет продавать украинскую землю. Потому, что я еще не определилась, насколько радикально я буду действовать, защищая украинскую землю от своих и чужих врагов", — сказала она.

По мнению экс-депутата, сначала нужно узнать, сколько свободной земли осталось на территории Украины.

"Вы понимаете, откройте государственный кадастр, и посмотрите, сколько украинской земли остается свободной. Посмотрите, что свободной земли практически нет", — заявила Савченко.

Владимир Зеленский поручил до октября внести в Раду законопроект о рынке земель сельскохозназначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до декабря 2019 года.