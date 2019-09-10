Тимати заявил, что ему не заплатили за клип на песню "Москва"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Рэпер Тимати ответил критикам песни "Москва", которую он записал вместе с Гуфом, отметив, что ему не стыдно за композицию и он гордится своим городом.

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели почти 4,5 миллиона человек, к вечеру понедельника он собрал более 1,3 миллионов дизлайков против 82 тысяч лайков. В комментариях к клипу пользователи YouTube назвали его "заказным".

"Отвечу: мне не стыдно, мне не заплатили и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не "переобуваюсь" на потребу толпы. Сейчас модно в молодежных кругах хаять власть, это не значит что я это должен делать на потребу моде. У меня своё мнение на этот счёт… По теме: я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день, как мой город цветёт! Вижу увеличение турпотоков, мне есть чем гордиться. Это мой город, и для меня он прекрасен", — написал исполнитель в комментариях в своем Instagram

Он также высказал свою позицию по поводу митингов и городских выборов. Музыкант предложил недовольным работать, в первую очередь, над собой. "Будем идеальными сами, будет и страна", - заключил он.