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РИА Новости
Культура

Тимати заявил, что ему не заплатили за клип на песню "Москва"

00:07 10.09.2019 (обновлено: 04:32 10.09.2019)
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© ТиматиКадр из видео Тимати и GUF на песню "Москва"
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
© Тимати
Кадр из видео Тимати и GUF на песню "Москва"
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Рэпер Тимати ответил критикам песни "Москва", которую он записал вместе с Гуфом, отметив, что ему не стыдно за композицию и он гордится своим городом.
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели почти 4,5 миллиона человек, к вечеру понедельника он собрал более 1,3 миллионов дизлайков против 82 тысяч лайков. В комментариях к клипу пользователи YouTube назвали его "заказным".
"Отвечу: мне не стыдно, мне не заплатили и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не "переобуваюсь" на потребу толпы. Сейчас модно в молодежных кругах хаять власть, это не значит что я это должен делать на потребу моде. У меня своё мнение на этот счёт… По теме: я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день, как мой город цветёт! Вижу увеличение турпотоков, мне есть чем гордиться. Это мой город, и для меня он прекрасен", — написал исполнитель в комментариях в своем Instagram.
Он также высказал свою позицию по поводу митингов и городских выборов. Музыкант предложил недовольным работать, в первую очередь, над собой. "Будем идеальными сами, будет и страна", - заключил он.
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Клип состоит из снятых с квадрокоптера видов Москвы, которая "одна такая на семи холмах". В песне, в частности, есть такие слова: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
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КультураGuf (Алексей Долматов)InstagramYouTubeТимати (Тимур Юнусов)МоскваОбщество
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