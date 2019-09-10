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РИА Новости

Конкурс имени Стенина-2019 вручил Гран-при фотожурналисту из Италии

17:45 10.09.2019 (обновлено: 04:35 11.09.2019)
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© Фото : Gabriele Cecconi, StenincontestГабриэле Чеккони. Из серии "Отверженные и земля". Гран-при 5-го Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Габриэле Чеккони. Из серии Отверженные и земля. Гран-при 5-го Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Фото : Gabriele Cecconi, Stenincontest
МОСКВА, 10 сент — РИА Новости. На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного 5-го Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Высшая награда конкурса, Гран-при, вручена итальянскому фотографу Габриэле Чеккони за серию "Отверженные и земля". Главные герои этой истории - вынужденные мигрировать беженцы рохинджа и южные территории Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. С помощью цвета, светотени, ракурса Габриэле передает невыносимую тягучесть и неотвратимость происходящей на наших глазах экологической катастрофы.
© Фото : Габриэле ЧеккониГабриэле Чеккони, "Отверженные и земля", конкурс имени Стенина-2019
Габриэле Чеккони, Отверженные и земля, конкурс имени Стенина-2019
© Фото : Габриэле Чеккони
Габриэле Чеккони, "Отверженные и земля", конкурс имени Стенина-2019
Говоря об участии в конкурсе, Чеккони отметил: "Это настоящая привилегия - иметь возможность состязаться с другими талантливыми фотографами в память о нашем молодом коллеге, который погиб, исполняя профессиональный долг. Память формирует нас, и этот конкурс помогает сохранить живой личность Андрея Стенина и продолжить его труд в работах конкурсантов. Надеюсь, эта победа даст возможность донести мою историю до бóльшего числа людей, историю, рассказанную очевидцем и ее толкователем. Ведь общаться с людьми - наша обязанность".
Тема беженцев и вынужденной миграции стала сквозной для конкурса 2019 года. Она осмыслена и препарирована молодыми фотографами как одно из самых мучительных явлений современного мира. И то, как распределились призы среди участников шорт-листа-2019, доказывает это.
© Фото : Самир Аль ДумиСамир Аль Думи, "От одного конфликта к другому", конкурс имени Стенина-2019
Самир Аль Думи, От одного конфликта к другому, конкурс имени Стенина-2019
© Фото : Самир Аль Думи
Самир Аль Думи, "От одного конфликта к другому", конкурс имени Стенина-2019
В номинации "Главные новости" первого места удостоились пронзительный кадр фотографа из Франции, сирийца по происхождению, Самира Аль Думи "От одного конфликта к другому", в объективе которого - мужчина, прижимающий к себе раненную девочку после авианалета на Дамаск, и фотохроника надежды и отчаяния беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане - "Караван мигрантов" журналистки Китры Кахана (США).
© Фото : Китра КаханаКитра Кахана, "Караван мигрантов", конкурс имени Стенина-2019
Китра Кахана, Караван мигрантов, конкурс имени Стенина-2019
© Фото : Китра Кахана
Китра Кахана, "Караван мигрантов", конкурс имени Стенина-2019
Фотография "Распил" Джастина Салливана (ЮАР), сделанная на стыке отчаяния и холодной рассудочности: африканский слон, расчлененный браконьерами – добытчиками слоновой кости в Северной Ботсване, - стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета".
© Фото : Джастин СалливанДжастин Салливан, "Распил", конкурс имени Стенина-2019
Джастин Салливан, Распил, конкурс имени Стенина-2019
© Фото : Джастин Салливан
Джастин Салливан, "Распил", конкурс имени Стенина-2019
Среди серий этой номинации победу одержала "Моя Якутия" россиянина Алексея Васильева, в которой автор нашел визуальное выражение покою и тишине родного края.
© Фото : Алексей Васильев, StenincontestАлексей Васильев. "Моя дорогая Якутия". Моя планета. Серия фотографий, 1 место
Алексей Васильев. Моя дорогая Якутия. Моя планета. Серия фотографий, 1 место
© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest
Алексей Васильев. "Моя дорогая Якутия". Моя планета. Серия фотографий, 1 место
В спортивной номинации лучшими стали две работы. Первая из них - фотомгновение матча по водному поло "Решающий удар" от индийского фотографа Аянава Сил (одиночная фотография).
© Фото : Аянава СилАянава Сил, "Решающий удар", конкурс имени Стенина-2019
Аянава Сил, Решающий удар, конкурс имени Стенина-2019
© Фото : Аянава Сил
Аянава Сил, "Решающий удар", конкурс имени Стенина-2019
Вторая удостоенная приза работа в этой номинации - хроника экзистенциального преодоления спортсменов-биатлонистов во время соревнований, "Одинокий олимпиец", в объективе россиянина Алексея Филиппова (серии).
© Фото : Алексей ФилипповАлексей Филиппов, "Одинокий олимпиец", конкурс имени Стенина-2019
Алексей Филиппов, Одинокий олимпиец, конкурс имени Стенина-2019
© Фото : Алексей Филиппов
Алексей Филиппов, "Одинокий олимпиец", конкурс имени Стенина-2019
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" обладателями первых мест стали фотожурналисты из Франции и Бангладеш. В одиночной категории победила фотография француза Франсиса Руссо "Женщины из Аругам Бэй", в которой за экзотичной красотой героинь среди тропической идиллии Шри-Ланки стоит волнующая тема борьбы женщин за свободу в своей стране мирными средствами.
© Фото : Francis Rousseau, StenincontestФрансис Руссо. Женщины из Аругам-Бей. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография, 1 место
Франсис Руссо. Женщины из Аругам-Бей. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография, 1 место
© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest
Франсис Руссо. Женщины из Аругам-Бей. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография, 1 место
Среди серий лучшей стала лаконичная по форме и от этого еще более трагичная "История мучений" женщин народа рохинджа, ставших жертвами насилия, фотографа из Бангладеш Мушфикула Алама.
© Фото : Mushfiqul Alam, StenincontestМушфикул Алам. "История мучений". Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий, 1 место
Мушфикул Алам. История мучений. Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий, 1 место
© Фото : Mushfiqul Alam, Stenincontest
Мушфикул Алам. "История мучений". Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий, 1 место
Конкурс имени Стенина в 2019 году впервые включил в список номинаций "Вдохновение". Лучшим в этой номинации стало черно-белое фото "Зачарованная" Андреа Алаи (Италия) о мужественной девятилетней девочке Яса из Донецка, ведущей борьбу с тяжелым недугом – синдромом Крузона.
© Фото : Андреа Алаи Андреа Алаи, "Зачарованная", конкурс имени Стенина-2019
Андреа Алаи, Зачарованная, конкурс имени Стенина-2019
© Фото : Андреа Алаи
Андреа Алаи, "Зачарованная", конкурс имени Стенина-2019
Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2019 опубликован на сайте stenincontest.ru.
По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2019 году ими стали работы в четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вдохновение". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "От одного конфликта к другому" Самира Аль Думи (Франция) и фотосерия "Забытый штат Герреро" Альфредо Боско (Италия) в номинации "Главные новости", отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию"; фотографическая серия "Моя Якутия" Алексея Васильева (Россия) в номинации "Моя планета", отмеченная специальным призом Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ); одиночная работа "Повод для радости" египтянки Фатьмы Фахми, отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ, а также документальная серия "Жизнь человека" Ксении Ивановой (Россия), отмеченная специальным призом интернет-портала газеты "Чайна Дейли" в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Альбом с фотографиями фотожурналиста Андрея Стенина
7 августа, 08:34Акценты
"Не был сорви головой и всегда взвешивал риски". Друзья о СтенинеО том, что Андрей Стенин погиб, стало известно не сразу – Киев сеял слухи, что фотограф в плену. Его коллега и друг Александр Коц рассказал в эфире радио Sputnik, как искали пропавшего товарища, и каково было после этого продолжать работу.
На церемонии награждения главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что профессия журналиста не защищает "ни от тюрьмы, ни от сумы, и особенно она не защищает нас от смерти".
"Она не защитила от смерти Андрея, она может не защитить от смерти тысячи фотографов, операторов, репортеров, ассистентов, фиксеров, которые во всем мире в горячих точках работают для того, чтобы донести до нас правду", — сказала она.
В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что конкурс имени Стенина — один из инструментов защиты журналистов.
"Действительно, профессия ничем не защищена, но сам этот конкурс является защитой журналистов, одним из инструментов. По крайней мере, нам хочется именно так его позиционировать", — сказал Киселев.
Девушка во время траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
8 августа, 07:28Акценты
"Возьмет и скажет: а я жив на самом деле". Коллега об Андрее СтенинеПять лет назад в Донбассе погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.
Он напомнил, что фотокорреспондента убили во время исполнения редакционного задания, и отметил, что с помощью конкурса Стенин продолжает свою "земную жизнь".
"Он был очень талантливым фотографом и талантливым литератором. Его фотография меняет жизнь. Он снимал в горячих точках, и эти фотографии уже защищали людей, и в то же время молодым коллегам был настоящим примером. И вот сейчас наш конкурс продолжает эту линию, традицию, он тоже меняет человеческие жизни", — добавил Киселев.
По завершении церемонии состоялось открытие выставки работ лауреатов, которая будет работать для всех желающих с 11 по 29 сентября. Вход на выставку свободный в часы работы Выставочного комплекса Государственного исторического музея. Выставка 2019 года дополнена виртуальным (AR) путеводителем по свыше двух десятков работ. AR­-гид включает видеоприветствие автора фотографии, а также описание сюжета и историю съемки. Чтобы получить доступ к AR-гиду, необходимо скачать приложение РИА.Lab, с его помощью открыть выставку и навести камеру телефона на фотографию, отмеченную специальным значком. Приложение бесплатно и доступно для скачивания на IPhone и Android.
Касим Алькадим на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
8 августа, 14:53РИА Новости
Герой конкурса Стенина иракский мальчик Касим начал ходить на протезе

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.
Награждение победителей конкурса имени Андрея Стенина — 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
1 из 12

На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".

На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони (Италия), удостоенный Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, на торжественной церемонии награждения победителей в Москве
2 из 12

Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".

На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
3 из 12

Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
4 из 12

После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.

Фотографы Алексей Васильева и Джастин Салливан на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
5 из 12

Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вход на выставку свободный в часы работы музея.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
6 из 12

Вход на выставку свободный в часы работы музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
7 из 12

Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
8 из 12

Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
9 из 12

В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
10 из 12

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.

Посетительница у работы Джастина Салливана (ЮАР) Распил на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
11 из 12

Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
12 из 12

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
2 из 12

Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".

На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Вход на выставку свободный в часы работы музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4921003
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Андрей СтенинРоссияНовости агентства
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