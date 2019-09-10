Конкурс имени Стенина-2019 вручил Гран-при фотожурналисту из Италии

МОСКВА, 10 сент — РИА Новости. На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного 5-го Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Высшая награда конкурса, Гран-при, вручена итальянскому фотографу Габриэле Чеккони за серию На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного 5-го Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Высшая награда конкурса, Гран-привручена итальянскому фотографу Габриэле Чеккони за серию "Отверженные и земля". Главные герои этой истории - вынужденные мигрировать беженцы рохинджа и южные территории Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. С помощью цвета, светотени, ракурса Габриэле передает невыносимую тягучесть и неотвратимость происходящей на наших глазах экологической катастрофы.

© Фото : Габриэле Чеккони Габриэле Чеккони, "Отверженные и земля", конкурс имени Стенина-2019 © Фото : Габриэле Чеккони Габриэле Чеккони, "Отверженные и земля", конкурс имени Стенина-2019

Говоря об участии в конкурсе, Чеккони отметил: "Это настоящая привилегия - иметь возможность состязаться с другими талантливыми фотографами в память о нашем молодом коллеге, который погиб, исполняя профессиональный долг. Память формирует нас, и этот конкурс помогает сохранить живой личность Андрея Стенина и продолжить его труд в работах конкурсантов. Надеюсь, эта победа даст возможность донести мою историю до бóльшего числа людей, историю, рассказанную очевидцем и ее толкователем. Ведь общаться с людьми - наша обязанность".

Тема беженцев и вынужденной миграции стала сквозной для конкурса 2019 года. Она осмыслена и препарирована молодыми фотографами как одно из самых мучительных явлений современного мира. И то, как распределились призы среди участников шорт-листа-2019, доказывает это.

© Фото : Самир Аль Думи Самир Аль Думи, "От одного конфликта к другому", конкурс имени Стенина-2019 © Фото : Самир Аль Думи Самир Аль Думи, "От одного конфликта к другому", конкурс имени Стенина-2019

"От одного конфликта к другому", в объективе которого - мужчина, прижимающий к себе раненную девочку после авианалета на Дамаск, и фотохроника надежды и отчаяния беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане - "Караван мигрантов" журналистки Китры Кахана (США). В номинации "Главные новости" первого места удостоились пронзительный кадр фотографа из Франции, сирийца по происхождению, Самира Аль Думив объективе которого - мужчина, прижимающий к себе раненную девочку после авианалета на Дамаск, и фотохроника надежды и отчаяния беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане -журналистки Китры Кахана (США)

© Фото : Китра Кахана Китра Кахана, "Караван мигрантов", конкурс имени Стенина-2019 © Фото : Китра Кахана Китра Кахана, "Караван мигрантов", конкурс имени Стенина-2019

"Распил" Джастина Салливана (ЮАР), сделанная на стыке отчаяния и холодной рассудочности: африканский слон, расчлененный браконьерами – добытчиками слоновой кости в Северной Ботсване, - стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета". ФотографияДжастина Салливана (ЮАР), сделанная на стыке отчаяния и холодной рассудочности: африканский слон, расчлененный браконьерами – добытчиками слоновой кости в Северной Ботсване, - стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета"

© Фото : Джастин Салливан Джастин Салливан, "Распил", конкурс имени Стенина-2019 © Фото : Джастин Салливан Джастин Салливан, "Распил", конкурс имени Стенина-2019

"Моя Якутия" россиянина Алексея Васильева, в которой автор нашел визуальное выражение покою и тишине родного края. Среди серий этой номинации победу одержалароссиянина Алексея Васильева, в которой автор нашел визуальное выражение покою и тишине родного края.

© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest Алексей Васильев. "Моя дорогая Якутия". Моя планета. Серия фотографий, 1 место © Фото : Алексей Васильев, Stenincontest Алексей Васильев. "Моя дорогая Якутия". Моя планета. Серия фотографий, 1 место

"Решающий удар" от индийского фотографа Аянава Сил (одиночная фотография). В спортивной номинации лучшими стали две работы. Первая из них - фотомгновение матча по водному полоот индийского фотографа Аянава Сил (одиночная фотография).

© Фото : Аянава Сил Аянава Сил, "Решающий удар", конкурс имени Стенина-2019 © Фото : Аянава Сил Аянава Сил, "Решающий удар", конкурс имени Стенина-2019

Вторая удостоенная приза работа в этой номинации - хроника экзистенциального преодоления спортсменов-биатлонистов во время соревнований, "Одинокий олимпиец", в объективе россиянина Алексея Филиппова (серии).

© Фото : Алексей Филиппов Алексей Филиппов, "Одинокий олимпиец", конкурс имени Стенина-2019 © Фото : Алексей Филиппов Алексей Филиппов, "Одинокий олимпиец", конкурс имени Стенина-2019

"Женщины из Аругам Бэй", в которой за экзотичной красотой героинь среди тропической идиллии Шри-Ланки стоит волнующая тема борьбы женщин за свободу в своей стране мирными средствами. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" обладателями первых мест стали фотожурналисты из Франции и Бангладеш. В одиночной категории победила фотография француза Франсиса Руссов которой за экзотичной красотой героинь среди тропической идиллии Шри-Ланки стоит волнующая тема борьбы женщин за свободу в своей стране мирными средствами.

© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest Франсис Руссо. Женщины из Аругам-Бей. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография, 1 место © Фото : Francis Rousseau, Stenincontest Франсис Руссо. Женщины из Аругам-Бей. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография, 1 место

. Среди серий лучшей стала лаконичная по форме и от этого еще более трагичная "История мучений" женщин народа рохинджа, ставших жертвами насилия, фотографа из Бангладеш Мушфикула Алама

© Фото : Mushfiqul Alam, Stenincontest Мушфикул Алам. "История мучений". Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий, 1 место © Фото : Mushfiqul Alam, Stenincontest Мушфикул Алам. "История мучений". Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий, 1 место

. Лучшим в этой номинации стало черно-белое фото "Зачарованная" Андреа Алаи (Италия) о мужественной девятилетней девочке Яса из Донецка, ведущей борьбу с тяжелым недугом – синдромом Крузона. Конкурс имени Стенина в 2019 году впервые включил в список номинаций "Вдохновение"Лучшим в этой номинации стало черно-белое фотоАндреа Алаи (Италия) о мужественной девятилетней девочке Яса из Донецка, ведущей борьбу с тяжелым недугом – синдромом Крузона.

© Фото : Андреа Алаи Андреа Алаи, "Зачарованная", конкурс имени Стенина-2019 © Фото : Андреа Алаи Андреа Алаи, "Зачарованная", конкурс имени Стенина-2019

Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2019 опубликован на сайте stenincontest.ru

По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2019 году ими стали работы в четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вдохновение". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).

Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "От одного конфликта к другому" Самира Аль Думи (Франция) и фотосерия "Забытый штат Герреро" Альфредо Боско (Италия) в номинации "Главные новости", отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию"; фотографическая серия "Моя Якутия" Алексея Васильева (Россия) в номинации "Моя планета", отмеченная специальным призом Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ); одиночная работа "Повод для радости" египтянки Фатьмы Фахми, отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ, а также документальная серия "Жизнь человека" Ксении Ивановой (Россия), отмеченная специальным призом интернет-портала газеты "Чайна Дейли" в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

На церемонии награждения главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что профессия журналиста не защищает "ни от тюрьмы, ни от сумы, и особенно она не защищает нас от смерти".

"Она не защитила от смерти Андрея, она может не защитить от смерти тысячи фотографов, операторов, репортеров, ассистентов, фиксеров, которые во всем мире в горячих точках работают для того, чтобы донести до нас правду", — сказала она.

В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что конкурс имени Стенина — один из инструментов защиты журналистов.

"Действительно, профессия ничем не защищена, но сам этот конкурс является защитой журналистов, одним из инструментов. По крайней мере, нам хочется именно так его позиционировать", — сказал Киселев.

Он напомнил, что фотокорреспондента убили во время исполнения редакционного задания, и отметил, что с помощью конкурса Стенин продолжает свою "земную жизнь".

"Он был очень талантливым фотографом и талантливым литератором. Его фотография меняет жизнь. Он снимал в горячих точках, и эти фотографии уже защищали людей, и в то же время молодым коллегам был настоящим примером. И вот сейчас наш конкурс продолжает эту линию, традицию, он тоже меняет человеческие жизни", — добавил Киселев.

По завершении церемонии состоялось открытие выставки работ лауреатов, которая будет работать для всех желающих с 11 по 29 сентября. Вход на выставку свободный в часы работы Выставочного комплекса Государственного исторического музея. Выставка 2019 года дополнена виртуальным (AR) путеводителем по свыше двух десятков работ. AR­-гид включает видеоприветствие автора фотографии, а также описание сюжета и историю съемки. Чтобы получить доступ к AR-гиду, необходимо скачать приложение РИА.Lab, с его помощью открыть выставку и навести камеру телефона на фотографию, отмеченную специальным значком. Приложение бесплатно и доступно для скачивания на IPhone и Android.

О конкурсе