Конкурс имени Стенина-2019 вручил Гран-при фотожурналисту из Италии

МОСКВА, 10 сент — РИА Новости. На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного 5-го Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Высшая награда конкурса, Гран-при, вручена итальянскому фотографу Габриэле Чеккони за серию "Отверженные и земля". Главные герои этой истории - вынужденные мигрировать беженцы рохинджа и южные территории Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. С помощью цвета, светотени, ракурса Габриэле передает невыносимую тягучесть и неотвратимость происходящей на наших глазах экологической катастрофы.
Габриэле Чеккони, "Отверженные и земля", конкурс имени Стенина-2019
Говоря об участии в конкурсе, Чеккони отметил: "Это настоящая привилегия - иметь возможность состязаться с другими талантливыми фотографами в память о нашем молодом коллеге, который погиб, исполняя профессиональный долг. Память формирует нас, и этот конкурс помогает сохранить живой личность Андрея Стенина и продолжить его труд в работах конкурсантов. Надеюсь, эта победа даст возможность донести мою историю до бóльшего числа людей, историю, рассказанную очевидцем и ее толкователем. Ведь общаться с людьми - наша обязанность".
Тема беженцев и вынужденной миграции стала сквозной для конкурса 2019 года. Она осмыслена и препарирована молодыми фотографами как одно из самых мучительных явлений современного мира. И то, как распределились призы среди участников шорт-листа-2019, доказывает это.
Самир Аль Думи, "От одного конфликта к другому", конкурс имени Стенина-2019
В номинации "Главные новости" первого места удостоились пронзительный кадр фотографа из Франции, сирийца по происхождению, Самира Аль Думи "От одного конфликта к другому", в объективе которого - мужчина, прижимающий к себе раненную девочку после авианалета на Дамаск, и фотохроника надежды и отчаяния беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане - "Караван мигрантов" журналистки Китры Кахана (США).
Китра Кахана, "Караван мигрантов", конкурс имени Стенина-2019
Фотография "Распил" Джастина Салливана (ЮАР), сделанная на стыке отчаяния и холодной рассудочности: африканский слон, расчлененный браконьерами – добытчиками слоновой кости в Северной Ботсване, - стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета".
Аянава Сил, "Решающий удар", конкурс имени Стенина-2019
Вторая удостоенная приза работа в этой номинации - хроника экзистенциального преодоления спортсменов-биатлонистов во время соревнований, "Одинокий олимпиец", в объективе россиянина Алексея Филиппова (серии).
Алексей Филиппов, "Одинокий олимпиец", конкурс имени Стенина-2019
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" обладателями первых мест стали фотожурналисты из Франции и Бангладеш. В одиночной категории победила фотография француза Франсиса Руссо "Женщины из Аругам Бэй", в которой за экзотичной красотой героинь среди тропической идиллии Шри-Ланки стоит волнующая тема борьбы женщин за свободу в своей стране мирными средствами.
Мушфикул Алам. "История мучений". Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий, 1 место
Конкурс имени Стенина в 2019 году впервые включил в список номинаций "Вдохновение". Лучшим в этой номинации стало черно-белое фото "Зачарованная" Андреа Алаи (Италия) о мужественной девятилетней девочке Яса из Донецка, ведущей борьбу с тяжелым недугом – синдромом Крузона.
Андреа Алаи, "Зачарованная", конкурс имени Стенина-2019
Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2019 опубликован на сайте stenincontest.ru.
По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2019 году ими стали работы в четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вдохновение". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "От одного конфликта к другому" Самира Аль Думи (Франция) и фотосерия "Забытый штат Герреро" Альфредо Боско (Италия) в номинации "Главные новости", отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию"; фотографическая серия "Моя Якутия" Алексея Васильева (Россия) в номинации "Моя планета", отмеченная специальным призом Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ); одиночная работа "Повод для радости" египтянки Фатьмы Фахми, отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ, а также документальная серия "Жизнь человека" Ксении Ивановой (Россия), отмеченная специальным призом интернет-портала газеты "Чайна Дейли" в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
На церемонии награждения главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что профессия журналиста не защищает "ни от тюрьмы, ни от сумы, и особенно она не защищает нас от смерти".
"Она не защитила от смерти Андрея, она может не защитить от смерти тысячи фотографов, операторов, репортеров, ассистентов, фиксеров, которые во всем мире в горячих точках работают для того, чтобы донести до нас правду", — сказала она.
В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что конкурс имени Стенина — один из инструментов защиты журналистов.
"Действительно, профессия ничем не защищена, но сам этот конкурс является защитой журналистов, одним из инструментов. По крайней мере, нам хочется именно так его позиционировать", — сказал Киселев.
Он напомнил, что фотокорреспондента убили во время исполнения редакционного задания, и отметил, что с помощью конкурса Стенин продолжает свою "земную жизнь".
"Он был очень талантливым фотографом и талантливым литератором. Его фотография меняет жизнь. Он снимал в горячих точках, и эти фотографии уже защищали людей, и в то же время молодым коллегам был настоящим примером. И вот сейчас наш конкурс продолжает эту линию, традицию, он тоже меняет человеческие жизни", — добавил Киселев.
По завершении церемонии состоялось открытие выставки работ лауреатов, которая будет работать для всех желающих с 11 по 29 сентября. Вход на выставку свободный в часы работы Выставочного комплекса Государственного исторического музея. Выставка 2019 года дополнена виртуальным (AR) путеводителем по свыше двух десятков работ. AR-гид включает видеоприветствие автора фотографии, а также описание сюжета и историю съемки. Чтобы получить доступ к AR-гиду, необходимо скачать приложение РИА.Lab, с его помощью открыть выставку и навести камеру телефона на фотографию, отмеченную специальным значком. Приложение бесплатно и доступно для скачивания на IPhone и Android.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.
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Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.
Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.
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