Награждение победителей конкурса имени Андрея Стенина — 2019

На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.
На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.
Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".
На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.
Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".
На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.
Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.
Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.
После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.
На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.
На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.
Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.
Вход на выставку свободный в часы работы музея.
Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.
Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.
Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.
Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.
В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.
В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.
Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.
Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.