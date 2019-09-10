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РИА Новости

Награждение победителей конкурса имени Андрея Стенина — 2019

19:30 10.09.2019 (обновлено: 19:54 10.09.2019)
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В Москве назвали победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Обладателем гран-при стал Габриэле Чеккони из Италии. Кадры с церемонии награждения — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
1 из 12

На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".

На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони (Италия), удостоенный Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, на торжественной церемонии награждения победителей в Москве
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Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".

На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
3 из 12

Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
4 из 12

После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.

Фотографы Алексей Васильева и Джастин Салливан на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
5 из 12

Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вход на выставку свободный в часы работы музея.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
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Вход на выставку свободный в часы работы музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
7 из 12

Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
8 из 12

Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
9 из 12

В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
10 из 12

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.

Посетительница у работы Джастина Салливана (ЮАР) Распил на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
11 из 12

Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
12 из 12

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Кирилл ВышинскийДмитрий КиселевМоскваНовости агентстваМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФото
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