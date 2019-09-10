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РИА Новости
Культура

Россия — большая гордая страна! Как встречают отечественные фильмы в Канаде

08:00 10.09.2019 (обновлено: 08:05 10.09.2019)
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© REUTERS / Mario AnzuoniАнглийская актриса Фелисити Джонс на Международном кинофестивале в Торонто
Английская актриса Фелисити Джонс на Международном кинофестивале в Торонто
© REUTERS / Mario Anzuoni
ТОРОНТО, 10 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. На международном кинофестивале в Торонто, который профессионалы считают хорошим стартом для продвижения фильма на "Оскар", показали "Дылду" Кантемира Балагова. Россия представлена не только на самом смотре, но и на кинорынке, одном из крупнейших в мире. На TIFF отечественные компании находят дистрибьюторов для показа своих фильмов по всему миру. Как иностранцы оценивают наше кино, кого из режиссеров знают и в каких странах точно увидят Александра Петрова в новой роли — в материале РИА Новости.

Конкурсная программа

"То, что "Дылда" вошла в официальную программу кинофестиваля в Торонто, — важный шаг к "Золотому глобусу" и "Оскару", — считает Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО. — Вообще, обычно присутствие России на кинофестивале в Торонто довольно стабильное — в 2018-м у нас было два фильма, в 2017-м — три."
В этом году канадские отборщики посмотрели около двадцати фильмов из России — практически все, что были представлены на "Кинотавре", и несколько только законченных картин. В программу взяли лишь одну. "Конечно, это никакая не катастрофа, просто данность, — продолжает Екатерина. — На следующий год, надеемся, будет больше удачных фильмов. В этот раз отборщики TIFF отметили, что большинство фильмов из России, которые они получили, по качеству не соответствовали требованиям фестиваля. Чрезмерная концентрация на коммерческом успехе или попадании на фестивали не помогает российским авторам в создании картин, которые могли бы заинтересовать международную аудиторию. И что логично, коммерческого успеха они в результате тоже редко добиваются. В отличие от той же "Дылды", которая уже продана в десятки стран."
© Фото : пресс-служба РОСКИНОСтенд РОСКИНО на Международном кинофестивале в Торонто
Стенд РОСКИНО на Международном кинофествиале в Торонто
© Фото : пресс-служба РОСКИНО
Стенд РОСКИНО на Международном кинофестивале в Торонто
Эксперт также поясняет: в отличие от Венецианского кинофестиваля, где в этом году показали один премьерный фильм Дмитрия Мамулии "Преступный человек", в Торонто не требуют исключительно премьеры.

"При составлении программы у нас нет никаких ограничений, в один год страна может быть широко представлена, а в другой — нет, — говорит отборщик кинофестиваля в Торонто Дорота Лех. — Например, сейчас в конкурсе принимают участие два фильма из Польши (что больше, чем в прошлом году), а также впервые фильмы из Косово и Лаоса”.

В конкурсную программу включены 37 картин, а всего на фестивале покажут 245 кинолент. Интересный момент: больше половины режиссеров (54%) в этом году — женщины.

Кино на экспорт

"Отличительная черта кинофестиваля в Торонто, который входит в первый эшелон вместе с Канном, Венецией и Берлином, в большей сосредоточенности на рынке. Здесь производители ищут и находят дистрибьюторов", — говорит Екатерина Мцитуридзе.
© Фото : пресс-служба РОСКИНО Глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе и глава German films Симона Бауманн
Глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе и глава German films Симона Бауманн
© Фото : пресс-служба РОСКИНО
Глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе и глава German films Симона Бауманн
На стенде РОСКИНО, организованном при поддержке Министерства культуры, представлено более десяти компаний из России, в том числе All Media ("Герой", "Француз"), WIZART ("Снежная Королева: Зазеркалье", "Волки и Овцы: Ход свиньей", "Гензель и Гретель", "Фантастическое возвращение в страну Оз"), Planeta Inform ("Кома", "Робо", "Ленин. Неизбежность"), Riki ("Смешарики", "Финник", "Мой друг панда"), RWV ("Закрытая комната", "Домовой", "Дорогой папа", "Болевой порог", "Отрыв", "Варавва"). В первые же дни стенд посетили крупные байеры из Франции, Великобритании, США, Китая, Кореи, Японии, Германии и других стран.
Прохожие у одной из площадок Международного кинофестиваля в Торонто
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На кинофестивале в Торонто прошла премьера фильма про российский хоккей
Большинство байеров заранее знают о проектах благодаря регулярной рассылке РОСКИНО и в Канаде уже обсуждают детали возможных сделок.

"Один из двух фильмов, которые мы привезли, "Танец с саблями" про Арама Хачатуряна, приобрели азиатские страны, в том числе Япония, Таиланд, Сингапур, ведем переговоры с Восточной Европой, Францией, Испанией, — отмечает Мила Розанова, директор международных продаж "Марс Медиа". — Азиатский рынок достаточно активно развивается, и это касается не только российского контента".

Она добавляет, что на "правильные" жанры — экшен, фантастику — есть интерес во всем мире. А вот продать комедию, основанную на чисто российских реалиях, сложнее.

Большая страна

© РИА Новости / Ирина Овчинникова На кинорынке в Торонто, Канада
На кинорынке в Торонто, Канада
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
На кинорынке в Торонто, Канада
"Россия — большая гордая страна, которой иногда не хватает связи с другими культурами. Но ваши фильмы мне кажутся интересными. Благодаря активности РОСКИНО мы имеем представление о лучших российских фильмах. В этом году мне лично понравились "Француз" (режиссер Андрей Смирнов. — Прим. ред.) и "Герой" (режиссер Карен Оганесян, в главной роли — Александр Петров. — Прим. ред.), а еще в целом хорошая анимация, она может стать популярной", — рассуждает Ричард, в прошлые годы помогавший многим российским актерам получить роли на западе, в том числе Даниле Козловскому и Юрию Колокольникову.
© Фото : пресс-служба РОСКИНО Российский стенд на кинорынке в Торонто
Российский стенд на кинорынке в Торонто
© Фото : пресс-служба РОСКИНО
Российский стенд на кинорынке в Торонто
По словам Жанны Шахшаевой, руководителя международного отдела компании All Media, представляющей оба фильма, в Торонто уже удалось заключить сделки по продаже "Героя" для показа на территории бывшей Югославии, ведутся переговоры с дистрибьюторами из Франции, Италии, Японии. Фильмы также проданы в Германию, Австрию, Швейцарию, Испанию, Корею, США, Канаду, Великобританию и другие страны.
В первый же день на кинорынке состоялся завтрак для байеров, организованный Московским экспортным центром. Свои проекты представили компании Wizart, All Media, Central Partnership, Riki group, Nashe Kino, Ark Pictures, Art Pictures Studio, Planeta Inform, RWV, Brand4rent, Klaxon Production, Metrafilms, Parovoz Animation Studio, TNT Premier Studios, Vega Film. Руководитель МЭЦ Кирилл Ильичев остался доволен презентацией, которую также посетил генконсул России в Торонто Кирилл Михайлов.

Дорогу дебютантам

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Екатерина Мцитуридзе — глава РОСКИНО, Кайван Машайех — председатель международного комитета Гильдии продюсеров Америки, Мартин Воган — инвестиционный банкир, Димитрис Агнагносту — президент кинокомпании Declare Productions
Екатерина Мцитуридзе, глава РОСКИНО, Кайван Машайех, председатель международного комитета Гильдии продюсеров Америки, Мартин Воган, инвестиционный банкир, Димитрис Агнагносту, президент кинокомпании Declare Productions
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Екатерина Мцитуридзе — глава РОСКИНО, Кайван Машайех — председатель международного комитета Гильдии продюсеров Америки, Мартин Воган — инвестиционный банкир, Димитрис Агнагносту — президент кинокомпании Declare Productions
"Как повысить уровень российского кино? Дать дорогу дебютантам! — считает Екатерина Мцитуридзе. — Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера сказал мне на днях: "Есть три современных российских режиссера, кого точно знают в мире, — Александр Сокуров, Андрей Звягинцев и Кирилл Серебренников". Это замечательно, но для огромной страны с невероятными культурными традициями, я считаю, очень мало. Надо запускать сотни дебютантов, новых, молодых, дерзких, из них десятки станут профессионалами, среди которых обязательно появятся и выдающиеся мастера."
Екатерина подчеркивает, что для прорыва на международном уровне, на ее взгляд, необходимо фундаментально изменить систему образования и всего кинопроизводства, ведь "продвижение все же стоит после них, не по значимости, а по логике организации процесса кинопроизводства".
© РИА Новости / Ирина Овчинникова Стенд German Films на кинорынке в Торонто, Канада
Стенд German Films на кинорынке в Торонто, Канада
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Стенд German Films на кинорынке в Торонто, Канада
"Я посмотрел много фильмов студентов, молодых режиссеров из России, в том числе и "Бык" Бориса Акопова. И я считаю, что нужны именно такие открытия в вашей стране, — говорит арт-директор фестиваля Tribeca Фредерик Буайе. — Ведь сейчас можно снять шедевр и на смартфон, не нужны большие бюджеты. Главное — история, а после — грамотное продвижение, в том числе через кинорынки, фестивали и при помощи специальных организаций и маркетинговых инструментов, которые прекрасно использует ваше РОСКИНО. Мы достаточно подробно информированы о новом российском кино. Ждем новые имена!"
© Фото : Личный архив Екатерины Мцитуридзе Екатерина Мцитуридзе с режиссером фильма "Красные пингвины" Гейбом Польски и Томом Бернардом
Екатерина Мцитуридзе с режиссером фильма Красные пингвины Гейбом Польски и Томом Бернардом
© Фото : Личный архив Екатерины Мцитуридзе
Екатерина Мцитуридзе с режиссером фильма "Красные пингвины" Гейбом Польски и Томом Бернардом
Примеры успешной системы продвижения, представленные в Торонто, — German Films и UniFrance. Последняя организация была создана в 1946 году по образу Совэкспортфильма, менее десяти лет назад переименованного в РОСКИНО.
"В год в России в среднем снимается 120 фильмов, из них всего несколько более или менее качественных попадают на фестивали, еще несколько неплохо продаются на международных рынках, — рассказывает глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. — О чем бы они ни были, любого жанра, это фильмы из России, и если они сделаны талантливо — то они за Россию. Ни одна страна в мире не представляет на фестивалях столько фильмов, критикующих — и часто довольно беспощадно — свое государство, как США, и в итоге выигрывает снова Америка. Нашим режиссерам и продюсерам нужно больше внутренней свободы и меньше конъюнктурности, меньше самоцензуры, и узнаваемых имен станет не три, а в разы больше".
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7 июня, 08:00Культура
"Особый взгляд" на "Дылду": как снимался фильм — призер Каннского фестиваля
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КультураРоскиноЕкатерина МцитуридзеКирилл СеребренниковАлександр СокуровАндрей ЗвягинцевАмерикаРоссияСША
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