Трамп заявил о готовности содействовать диалогу России и Украины

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов содействовать переговорам между Россией и Украиной при необходимости.

"Думаю, что то, что был обмен заключенными между Россией и Украиной, это очень большой шаг и очень положительный шаг. Если им потребуется мое участие, я приму участие", - сказал Трамп журналистам.