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РИА Новости

Трамп заявил о готовности содействовать диалогу России и Украины

22:16 09.09.2019 (обновлено: 22:33 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов содействовать переговорам между Россией и Украиной при необходимости.
"Думаю, что то, что был обмен заключенными между Россией и Украиной, это очень большой шаг и очень положительный шаг. Если им потребуется мое участие, я приму участие", - сказал Трамп журналистам.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У США и Украины есть общие границы? Я чего-то не знаю про географию? Причём тут Трамп?
9 сентября, 23:50
Евгений Агафонов
1900200
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