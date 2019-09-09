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РИА Новости
Единый день голосования

Аксенов назвал четыре причины успеха "Единой России" на выборах в Крыму

22:03 09.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия", одержав убедительную победу в Крыму, сохраняет лидерские позиции и остается ведущей политической силой, заявил глава республики Сергей Аксенов, отметив причины, которые обусловили такой результат партии на выборах.
Он отметил, что единороссы получили около 55% голосов избирателей на выборах в парламент республики по партийным спискам, также победили во всех 25 мажоритарных округах. Кроме того, победа одержана во всех округах крымской столицы, а также в подавляющем большинстве других мажоритарных округов городов и районов республики.
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"Это свидетельство доверия избирателей, показатель правильности и успешности того курса, который проводился в республике на протяжении последних пяти лет", - подчеркнул глава республики.
Аксенов подчеркнул, что успех партии на выборах был предрешен рядом причин. Первая - способность работать на благо Крыма и эффективно решать огромные и сложные задачи, которые стояли перед республикой. Вторая - партия работает не только в период предвыборных кампаний, но и в политическое межсезонье, в ежедневном режиме. Также немаловажно, что программа партии содержит конкретные обязательства, которые понятны людям, "не туманные обещания светлого будущего, а реальный план действий с цифрами, фактами и сроками исполнения".
"Четвертый момент, способствующий укреплению доверия, – это честность и открытость, которую команда "Единой России" демонстрировала по отношению к крымчанам на протяжении всех прошедших лет. Мы никогда не прятались от людей, никогда не скрывали проблем и всегда были готовы обсуждать их с избирателями на любом уровне", - отметил Аксенов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. Остальные достались ЛДПР – 10 и КПРФ – 5.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияСергей АксеновЕдиная РоссияКрымПолитика
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