Беглов поблагодарил жителей Петербурга за поддержку на выборах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за поддержку.
"Я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку. На выборах победили мы все и победила наша программа развития Петербурга. То, что удалось сделать за 10 месяцев – лишь начало и задел на будущее", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Вчера, 11:46РИА НовостиБиография Александра Беглова
"Предстоит еще многое, наш город должен стать комфортным, социальным, умным и открытым. Я люблю Петербург и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие", - отмечает Беглов.
Ранее сообщалось, что по данным Горизбиркома, врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 16,01%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 16,84%.