Беглов поблагодарил жителей Петербурга за поддержку на выборах

"Предстоит еще многое, наш город должен стать комфортным, социальным, умным и открытым. Я люблю Петербург и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие", - отмечает Беглов.

Ранее сообщалось, что по данным Горизбиркома, врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 16,01%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 16,84%.