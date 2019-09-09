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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов поблагодарил жителей Петербурга за поддержку на выборах

21:05 09.09.2019
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© пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за поддержку.
"Я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку. На выборах победили мы все и победила наша программа развития Петербурга. То, что удалось сделать за 10 месяцев – лишь начало и задел на будущее", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"Предстоит еще многое, наш город должен стать комфортным, социальным, умным и открытым. Я люблю Петербург и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие", - отмечает Беглов.
Ранее сообщалось, что по данным Горизбиркома, врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 16,01%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 16,84%.
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Единый день голосованияАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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