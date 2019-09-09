ЦХИНВАЛ, 9 сен - РИА Новости. Южная Осетия закрыла границу с Грузией до нормализации обстановки, заявил югоосетинский комитет госбезопасности.

"В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне, в целях обеспечения безопасности населения РЮО временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы "Раздахан" и "Синагур". Работу указанных МПГГ (мест пересечения госграницы - ред.) планируется возобновить после нормализации обстановки",- говорится в сообщении.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.