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РИА Новости

Южная Осетия закрыла границу с Грузией до нормализации обстановки

20:19 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРазграничительная линия между Южной Осетией и Грузией
Разграничительная линия между Южной Осетией и Грузией
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Разграничительная линия между Южной Осетией и Грузией. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 9 сен - РИА Новости. Южная Осетия закрыла границу с Грузией до нормализации обстановки, заявил югоосетинский комитет госбезопасности.
"В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне, в целях обеспечения безопасности населения РЮО временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы "Раздахан" и "Синагур". Работу указанных МПГГ (мест пересечения госграницы - ред.) планируется возобновить после нормализации обстановки",- говорится в сообщении.
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В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.
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