В России ответили на призыв главы Пентагона быть "нормальной страной"

Вид на Собор Покрова Пресвятой Богородицы (Храм Василия Блаженного) с территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские политики и дипломаты ответили на призыв главы Пентагона Марка Эспера быть "нормальной страной".

Накануне Эспер заявил, что приветствовал бы превращение России в "более нормальное" государство, разделяющее западные ценности вместе с США и их союзниками по НАТО.

"Бомбить Ирак?"

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Эспер предложил России действовать как "нормальная страна", а не как сами США.

"Поскольку в ином случае мы должны были бы <...> бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права", — заявил он.

Также, по мнению министра, подражая Вашингтону, Москве пришлось бы выделять миллионы долларов на вмешательство в дела других государств, а также поддерживать антиконституционные перевороты в других странах.

"Побудем ненормальными"

Аналогичное мнение выразил министр обороны Сергей Шойгу.

"Единственное, что хочу сказать - мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", - заявил он.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков предположил, что Эспер "так ничего и не понял".

Парламентарий отметил, что мир больше не готов действовать по американским правилам.

"Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться", - написал он в твиттере.

Отношения России со странами Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Москву обвинили во вмешательстве в дела Киева и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.