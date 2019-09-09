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РИА Новости

В России ответили на призыв главы Пентагона быть "нормальной страной"

20:10 09.09.2019 (обновлено: 20:13 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевВид на Собор Покрова Пресвятой Богородицы (Храм Василия Блаженного) с территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
Вид на Собор Покрова Пресвятой Богородицы (Храм Василия Блаженного) с территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские политики и дипломаты ответили на призыв главы Пентагона Марка Эспера быть "нормальной страной".
Накануне Эспер заявил, что приветствовал бы превращение России в "более нормальное" государство, разделяющее западные ценности вместе с США и их союзниками по НАТО.

"Бомбить Ирак?"

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Эспер предложил России действовать как "нормальная страна", а не как сами США.
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“Побудем ненормальными”. Лавров и Шойгу ответили французам и американцам
"Поскольку в ином случае мы должны были бы <...> бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права", — заявил он.
Также, по мнению министра, подражая Вашингтону, Москве пришлось бы выделять миллионы долларов на вмешательство в дела других государств, а также поддерживать антиконституционные перевороты в других странах.

"Побудем ненормальными"

Аналогичное мнение выразил министр обороны Сергей Шойгу.
"Единственное, что хочу сказать - мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", - заявил он.
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В свою очередь, сенатор Алексей Пушков предположил, что Эспер "так ничего и не понял".
Парламентарий отметил, что мир больше не готов действовать по американским правилам.
"Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться", - написал он в твиттере.
Отношения России со странами Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Москву обвинили во вмешательстве в дела Киева и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.
При этом Владимир Путин неоднократно отмечал, что говорить с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Он также подчеркивал, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах", что наносит ущерб международным отношениям.
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Марк ЭсперШойгуСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Если бы Владимир Ильич вернулся, то у нашей власти были куда большие проблемы, нежели заявления Пентагона.
9 сентября, 22:50
Максим Савин
30410115
Тупо до неприличия...Уж Владимир Ильич или, например, Луначарский, не говоря о Чичерине, отчехвостили бы их по всем какнонам - и остро, и с превосходством)))
9 сентября, 21:50
Neandr Talsky
3631006
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