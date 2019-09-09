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РИА Новости
Единый день голосования

Кириенко поздравил Хасикова с победой на выборах главы Калмыкии

19:43 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
ЭЛИСТА, 9 сен – РИА Новости. Бату Хасиков, выигравший выборы главы Калмыкии, заявил журналистам, что одним из первых его с победой поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Он поздравил еще вчера ночью. Во-первых, похвалил за результат работы… Вторая часть поздравления уже заключалась в напутственных словах, потому что все самое интересное начинается сейчас, впереди предстоит сложная работа… Я в свою очередь сказал, что максимально готов", - сообщил Хасиков.
По результатам подсчетов 100% протоколов на выборах главы Калмыкии Хасиков побеждает с результатом 82,57%.
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Единый день голосованияБату ХасиковСергей КириенкоКалмыкияПолитика
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