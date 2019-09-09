Кириенко поздравил Хасикова с победой на выборах главы Калмыкии

ЭЛИСТА, 9 сен – РИА Новости. Бату Хасиков, выигравший выборы главы Калмыкии, заявил журналистам, что одним из первых его с победой поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Он поздравил еще вчера ночью. Во-первых, похвалил за результат работы… Вторая часть поздравления уже заключалась в напутственных словах, потому что все самое интересное начинается сейчас, впереди предстоит сложная работа… Я в свою очередь сказал, что максимально готов", - сообщил Хасиков.