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РИА Новости
Культура

Российские фильмы "На Париж" и "Красный" покажут в США и Канаде

18:59 09.09.2019
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© Blitz Films (2019)Кадр из фильма "На Париж"
Кадр из фильма На Париж
© Blitz Films (2019)
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские фильмы "На Париж" Сергея Саркисова и "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде, говорится в сообщении пресс-службы "Блиц фильм".
"БЛИЦ ФИЛЬМ" и американская компания ATI (Associated Television International) заключили сделку о продаже прав на реализацию фильмов "На Париж" и "Красный" на территории США и Канады. Ее сумма составила 1,25 миллиона долларов", - уточнили в пресс-службе.
Над сценарием "На Париж", вышедшем в прокат 9 мая, работали Станислав Говорухин, Сергей Ашкенази и Сергей Саркисов. В ленте рассказывается история советских офицеров, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Главные роли исполнили Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Кирилл Зайцев, Евгений Стычкин, Торнике Квитатиани, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Алина Ланина и другие.
Действие фильма "Красный" Николая Саркисова происходит в середине 20-х годов на юге послереволюционной России. Судьбы бывшей дворянки, красного комиссара и казака переплетаются невероятным образом. Главные роли сыграли Артем Ткаченко, Нина Гогаева, Ирина Антоненко, Юрий Цурило.
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