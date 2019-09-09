Российские фильмы "На Париж" и "Красный" покажут в США и Канаде

Кадр из фильма "На Париж"

© Blitz Films (2019) Кадр из фильма "На Париж"

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские фильмы "На Париж" Сергея Саркисова и "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде, говорится в сообщении пресс-службы "Блиц фильм".

"БЛИЦ ФИЛЬМ" и американская компания ATI (Associated Television International) заключили сделку о продаже прав на реализацию фильмов "На Париж" и "Красный" на территории США и Канады. Ее сумма составила 1,25 миллиона долларов", - уточнили в пресс-службе.

Над сценарием "На Париж", вышедшем в прокат 9 мая, работали Станислав Говорухин, Сергей Ашкенази и Сергей Саркисов. В ленте рассказывается история советских офицеров, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Главные роли исполнили Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Кирилл Зайцев, Евгений Стычкин, Торнике Квитатиани, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Алина Ланина и другие.