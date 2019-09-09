Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах в парламент и местные советы Крыма составила 33,28%, что на 20% ниже по сравнению с 2014 годом, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

"В выборах приняли участие 33,28%. Явка по сравнению с 2014 годом меньше процентов на 20. Тогда явка была 53,61%. С моей точки зрения, это абсолютно объяснимо", - сказал журналистам Малышев.

По его словам, в 2014 году выборы проходили на подъеме крымского референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией.

"Сейчас люди видят стабильность, поэтому не все посчитали нужным, к сожалению, прийти на избирательный участок. Конечно, хотелось бы, чтобы явка была несколько выше, но на легитимность и конкурентность выборов это не повлияло. Все было на должном уровне", - сказал глава избиркома.