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РИА Новости
Единый день голосования

Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%

18:28 09.09.2019 (обновлено: 18:47 09.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах в парламент и местные советы Крыма составила 33,28%, что на 20% ниже по сравнению с 2014 годом, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"В выборах приняли участие 33,28%. Явка по сравнению с 2014 годом меньше процентов на 20. Тогда явка была 53,61%. С моей точки зрения, это абсолютно объяснимо", - сказал журналистам Малышев.
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По его словам, в 2014 году выборы проходили на подъеме крымского референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией.
"Сейчас люди видят стабильность, поэтому не все посчитали нужным, к сожалению, прийти на избирательный участок. Конечно, хотелось бы, чтобы явка была несколько выше, но на легитимность и конкурентность выборов это не повлияло. Все было на должном уровне", - сказал глава избиркома.
Выборы в парламент республики и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. В Крыму зарегистрированs около 1,5 миллиона избирателей.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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