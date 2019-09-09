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РИА Новости
Единый день голосования

Артамонов назвал должность главы региона обычной работой

18:06 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Алексей Андреев. Победивший на губернаторских выборах в Липецкой области Игорь Артамонов заявил журналистам, что считает должность главы региона обычной работой.
На состоявшихся 8 сентября выборах главы администрации области Артамонов набрал 67,29% голосов избирателей.
"Это обычная работа. Только работа называется - глава Липецкой области... Это же не радость, понимаете? Это большой тяжелый труд, чего тут радоваться? Поэтому это рутина, можно так сказать", - заявил Артамонов.
На вопрос журналистов о том, доволен ли он процентом набранных на выборах голосов, он ответил: "Смотря с чем сравнивать. Сколько есть - столько все наши".
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
07:54РИА Новости
Биография Игоря Артамонова
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Единый день голосованияИгорь АртамоновЛипецкая областьПолитика
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