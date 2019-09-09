Артамонов назвал должность главы региона обычной работой

ЛИПЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Алексей Андреев. Победивший на губернаторских выборах в Липецкой области Игорь Артамонов заявил журналистам, что считает должность главы региона обычной работой.

На состоявшихся 8 сентября выборах главы администрации области Артамонов набрал 67,29% голосов избирателей.

"Это обычная работа. Только работа называется - глава Липецкой области... Это же не радость, понимаете? Это большой тяжелый труд, чего тут радоваться? Поэтому это рутина, можно так сказать", - заявил Артамонов.