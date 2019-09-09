"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка в интервью . Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка в интервью "РБК-Украина" ответил на вопрос о возможном аресте бывшего президента Петра Порошенко.

На вопрос, представляет ли Рябошапка себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте бывшего президента, генпрокурор ответил утвердительно.

"Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рыка не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте", - заявил он.

Издание подчеркивает, что Петр Порошенко – единственный из бывших украинских президентов, который является депутатом Верховной рады IX созыва.

Ранее украинский парламент поддержал законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Он вступает в силу с 1 января следующего года.