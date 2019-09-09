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РИА Новости

"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко

18:05 09.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка в интервью "РБК-Украина" ответил на вопрос о возможном аресте бывшего президента Петра Порошенко.
На вопрос, представляет ли Рябошапка себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте бывшего президента, генпрокурор ответил утвердительно.
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
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"Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рыка не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте", - заявил он.
Издание подчеркивает, что Петр Порошенко – единственный из бывших украинских президентов, который является депутатом Верховной рады IX созыва.
Ранее украинский парламент поддержал законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Он вступает в силу с 1 января следующего года.
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов
6 сентября, 20:14РИА Новости
Юрист Портнов хочет добиться открытия новых дел против окружения Порошенко
Как заявлял ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба, ведомство расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Экс-президент дважды давал показания в Госбюро раследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". На прошлой неделе Порошенко не явился на допрос в ведомство, сославшись на занятость в Верховной раде.
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Руслан РябошапкаСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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