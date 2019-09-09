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РИА Новости

В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах

17:51 09.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании семи больниц, 17 торговых центров, всех школ и детсадов Харькова, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
"Сообщение о закладке взрывчатки в семи больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова поступило на электронную почту полиции 9 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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