В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах

КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании семи больниц, 17 торговых центров, всех школ и детсадов Харькова, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

"Сообщение о закладке взрывчатки в семи больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова поступило на электронную почту полиции 9 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.