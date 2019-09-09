Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в Москве встретился с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

"Добро пожаловать на свободу. Очень рады вас приветствовать, смотрели репортаж — эмоциональный. Ваши слова, слова Марго (главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. — Прим. ред.), Киселева (гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — Прим. ред.), других ваших коллег. Даже не знаю, наверное, неправильно вас благодарить за то, что вы оценили вклад министерства иностранных дел. Но если мы, по вашим ощущениям, помогли, то нам это важно", — сказал Лавров, принимая Вышинского.

Журналист, в свою очередь, отметил, что получил помощь и поддержку.

"Понятно, что это труд огромного количества людей, большой, не побоюсь этого слова, машины, которая работала на то, чтобы вытащить меня оттуда и, самое главное, восстановить справедливость, потому что несправедливо то, что со мной происходило. Вам огромное спасибо", — ответил Вышинский.

Он напомнил, что когда Лавров поздравил его 19 февраля с днем рождения, то "это было очень дорого и очень важно".

"Мой авторитет в камере, Сергей Викторович, моментально поднялся до небес, спасибо вам огромное", — добавил Вышинский.

"Мой тоже", — ответил шутя Лавров.

"На самом деле мы за всех наших граждан радеем, в том числе за тех, кто не в ладах с законом, по подозрениям, добиваемся справедливости, справедливого судебного разбирательства. Но в вашем случае было очевидно, что вы уникальный персонаж во всей этой компании удерживаемых насильственно лиц, потому что уж никаким образом вы не были причастны к какому-либо административному и тем более уголовному правонарушению. Вы были обвинены в государственной измене просто за то, что вы описывали ситуацию в различных частях страны, в которой вы работали, более ничего", — добавил он.

Лавров выразил надежду, что освобождение Вышинского послужит началом к нормализации отношений России и Украины.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сказало Министерство иностранных дел, то, что сказал наш президент, президент Зеленский: это очень позитивный шаг в том, что касается, я надеюсь, начала нормализации отношений Украины и России, чтобы мы перестали друг друга рассматривать через некие прицелы, информационные ли, уголовные, политические ли и просто стали бы взаимодействовать на основе здравого смысла. У нас гораздо больше общего, чем те клинья, которые вбивают радикалы, неонацисты и прочие, движимые совсем не интересами российского и украинского народа", — добавил глава МИД.

Вышинский в свою очередь сказал, что будет рад, если будет полезен в работе по нормализации отношений Киева и Москвы.

"Я с вами абсолютно согласен. Если я буду чем-то в этой работе полезен, я буду с удовольствием что-то делать, поскольку я это воспринимаю как личную боль. Я же разных людей повидал, ни разу я не услышал в свой адрес слова "предатель" или "изменник". Я не знаю, то ли это были люди глубокого такта в этих местах, где я находился, то ли просто они так не думали. Они не верили, они понимали, что перед ними политический заключенный, тем более что термин "политический заключенный" в украинских тюрьмах вошел прочно в обиход. К сожалению", — ответил Вышинский.