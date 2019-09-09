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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским

17:43 09.09.2019 (обновлено: 18:32 09.09.2019)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в Москве встретился с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
"Добро пожаловать на свободу. Очень рады вас приветствовать, смотрели репортаж — эмоциональный. Ваши слова, слова Марго (главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. — Прим. ред.), Киселева (гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — Прим. ред.), других ваших коллег. Даже не знаю, наверное, неправильно вас благодарить за то, что вы оценили вклад министерства иностранных дел. Но если мы, по вашим ощущениям, помогли, то нам это важно", — сказал Лавров, принимая Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11:10Дело Кирилла Вышинского
Вышинский рассказал, что ему предлагали показательно "покаяться"
Журналист, в свою очередь, отметил, что получил помощь и поддержку.
"Понятно, что это труд огромного количества людей, большой, не побоюсь этого слова, машины, которая работала на то, чтобы вытащить меня оттуда и, самое главное, восстановить справедливость, потому что несправедливо то, что со мной происходило. Вам огромное спасибо", — ответил Вышинский.
Он напомнил, что когда Лавров поздравил его 19 февраля с днем рождения, то "это было очень дорого и очень важно".
"Мой авторитет в камере, Сергей Викторович, моментально поднялся до небес, спасибо вам огромное", — добавил Вышинский.
"Мой тоже", — ответил шутя Лавров.
"На самом деле мы за всех наших граждан радеем, в том числе за тех, кто не в ладах с законом, по подозрениям, добиваемся справедливости, справедливого судебного разбирательства. Но в вашем случае было очевидно, что вы уникальный персонаж во всей этой компании удерживаемых насильственно лиц, потому что уж никаким образом вы не были причастны к какому-либо административному и тем более уголовному правонарушению. Вы были обвинены в государственной измене просто за то, что вы описывали ситуацию в различных частях страны, в которой вы работали, более ничего", — добавил он.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11:21Дело Кирилла Вышинского
Вышинский прокомментировал заявление на обмен, написанное от его имени
Лавров выразил надежду, что освобождение Вышинского послужит началом к нормализации отношений России и Украины.
"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сказало Министерство иностранных дел, то, что сказал наш президент, президент Зеленский: это очень позитивный шаг в том, что касается, я надеюсь, начала нормализации отношений Украины и России, чтобы мы перестали друг друга рассматривать через некие прицелы, информационные ли, уголовные, политические ли и просто стали бы взаимодействовать на основе здравого смысла. У нас гораздо больше общего, чем те клинья, которые вбивают радикалы, неонацисты и прочие, движимые совсем не интересами российского и украинского народа", — добавил глава МИД.
Вышинский в свою очередь сказал, что будет рад, если будет полезен в работе по нормализации отношений Киева и Москвы.
"Я с вами абсолютно согласен. Если я буду чем-то в этой работе полезен, я буду с удовольствием что-то делать, поскольку я это воспринимаю как личную боль. Я же разных людей повидал, ни разу я не услышал в свой адрес слова "предатель" или "изменник". Я не знаю, то ли это были люди глубокого такта в этих местах, где я находился, то ли просто они так не думали. Они не верили, они понимали, что перед ними политический заключенный, тем более что термин "политический заключенный" в украинских тюрьмах вошел прочно в обиход. К сожалению", — ответил Вышинский.
"Спасибо, что ждали": возвращение Кирилла Вышинского в МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (в центре справа) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
1 из 11

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
2 из 11

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Владимир Песня

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
3 из 11

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
4 из 11

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
5 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в пресс-центре МИА Россия сегодня
6 из 11

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
7 из 11

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
8 из 11

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
9 из 11

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", — сказал он.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10 из 11

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", — сказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 11

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 11

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

© РИА Новости / Владимир Песня
4 из 11

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 11

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
8 из 11

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", — сказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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7 сентября, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСергей ЛавровМИД РФДмитрий КиселевМаргарита СимоньянРоссияУкраина
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