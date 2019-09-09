ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" получит конституционное большинство в новом созыве крымского парламента, речь идет о 80% мандатов, сообщил председатель государственного совета Крыма, секретарь крымского регионального отделения ЕР Владимир Константинов.

"Единая Россия" получит конституционное большинство в крымском парламенте. По итогам выборов "Единая Россия" получит 80% мандатов в государственном совете Республики Крым, а также более 70% в городских советах", - сказал Константинов, слова которого приводит пресс-служба парторганизации.

По его словам, партия укрепила свое представительство в советах сельских поселений.

"Мы идем во власть с нашей региональной программой "От Крымской весны к Крымской мечте". Во время встреч с избирателями партия собрала от крымчан более 45 тысяч наказов, которые включены в нашу программу", - сказал Константинов.

По его информации, в крымский парламент пройдут еще две партии: "ЛДПР" и "Коммунистическая партия Российской Федерации". Итоги работы крымского отделения партии "Единая Россия" будут подведены на партийной конференции, которая пройдет 13 сентября.